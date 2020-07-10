Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности

Адвокаты участвующие в деле о смертельном ДТП с актером Михаилом Ефремовым привлечены к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной палаты адвокатов, в отношении адвокатов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского в соответствии с нормами закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката возбуждены дисциплинарные дела.

Напомним, адвокат адвокатской палаты Москвы Александр Добровинский представляет в деле о ДТП сторону потерпевших. Адвокат Адвокатской палаты Северной Осетии Эльман Пашаев защищает Михаила Ефремова.

Ранее в ФПА выражали обеспокоенность, что адвокаты используют дело актера для саморекламы, дают многочисленные интервью и комментарии СМИ, в эфире радиостанций и телеканалов, участвуют в различных телепрограммах, где разглашают адвокатскую тайну и высказывают суждения, несовместимые с существом адвокатской профессии. В этой связи в ФПА напомнили, что корпоративная культура адвокатского сообщества отторгает саморекламу, а высказываниям адвоката "должны быть чужды правовой нигилизм, любой вид агрессии, розни и нетерпимости". Адвокату в любых публичных высказываниях и комментариях "следует проявлять свойственные профессии сдержанность, осторожность и корректность".