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10 июля 2020 г.

Указ губернатора Алтайского края от 10 июля 2020 года № 108 "О внесении изменений в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", на основании предложения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 09.07.2020 № 22-00-02/33-8569-2020 постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Алтайского края от 31.03.2020 № 44 "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" (в редакции от 06.04.2020 №50, от 07.04.2020 №53, от 16.04.2020 №59, от 24.04.2020 №66, от 29.04.2020 №70, от 27.05.2020 №88, от 07.06.2020 №94, от 19.06.2020 №99, от 26.06.2020 № 103) следующие изменения:

в пункте 1:

в абзаце втором слова "на пляжах" исключить;

абзац третий дополнить словами: ", за исключением пляжей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии территории пляжа и пригодности поверхностных вод для купания;";

дополнить пункт абзацем восьмым следующего содержания:

"занятий спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства, в том числе на объектах спорта (с учетом особенностей, установленных приложением к настоящему указу).";

пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Организациям (индивидуальным предпринимателям), чья деятельность не приостановлена настоящим указом:

запретить обслуживание посетителей (получателей услуг) без средств индивидуальной защиты органов дыхания в местах, предусмотренных указом Губернатора Алтайского края от 08.05.2020 № 77, и обеспечить соблюдение данного запрета;

строго руководствоваться правовыми актами, предписаниями, письмами, содержащими требования по профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в том числе:

обеспечивать социальную дистанцию между посетителями (получателями услуг) не менее 1,5 метра;

установить диспенсеры с антисептиками для обработки рук при входе на объекты;

организовать дезинфекционный режим на всех объектах, в том числе с обязательной дезинфекцией оборудования и инвентаря, а также обеззараживанием воздуха в помещениях с постоянным нахождением посетителей (получателей услуг);

в приложении к названному указу:

позицию 5 изложить в следующей редакции:

"5. Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, за исключением:

занятий физической культурой и спортом на открытом воздухе (без использования уличных тренажеров) при условии совместных занятий не более 2 человек, индивидуально или с членами семьи, без формирования групп с иными лицами, с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 м, на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов);

занятий физической культурой и спортом граждан в физкультурно-спортивных организациях, осуществляющих тренировочную деятельность на открытых спортивных сооружениях (за исключением плавательных бассейнов) в составе групп не более 15 человек под руководством тренера (тренеров), при условии соблюдения дистанции между гражданами не менее 5 м;

занятий спортсменов, входящих в состав спортивных сборных команд Алтайского края, спортсменов, проходящих спортивную подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства, в том числе на объектах спорта, при условиях: загруженности объекта спорта в объеме не более 25 процентов от его единовременной пропускной способности;

наличия паспорта готовности объекта спорта с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, согласованного с Министерством спорта Алтайского края и аккредитованной им региональной спортивной федерацией по соответствующим видам спорта;

деятельности пляжей, имеющих санитарно-эпидемиологические заключения о состоянии территории пляжа и пригодности поверхностных вод для купания - 93";

позиции 17, 18 исключить.

2. Настоящий указ вступает в силу с даты его официального опубликования.

Губернатор Алтайского края В.П.Томенко



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