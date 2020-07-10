Работодателям организаций авиационной промышленности от 7 июля 2020 г. N 14-4/10/В-5329

На федеральном уровне социального партнерства заключено Отраслевое соглашение по авиационной промышленности Российской Федерации на 2020-2022 годы между Российским профессиональным союзом трудящихся авиационной промышленности, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Общероссийским отраслевым объединением работодателей "Союз машиностроителей России" (далее-соглашение).

Соглашение прошло уведомительную регистрацию в Федеральной службе по труду и занятости 20 марта 2020 г., регистрационный N 6/20-22, размещено на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.rosmintrud.ru).

В соответствии с частью 8 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации предлагаю работодателям организаций авиационной промышленности, не участвовавшим в заключении соглашения, присоединиться к нему.

Обращаю внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования настоящего предложения в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации работодателями, не участвовавшими в заключении соглашения, не будет представлен в установленном частью 9 статьи 48 Трудового кодекса Российской Федерации порядке мотивированный письменный отказ присоединиться к соглашению, то соглашение будет считаться распространенным на этих работодателей.

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации А. Котяков