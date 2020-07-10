Белый дом сообщил о планах Трампа снизить цены на лекарства

Шеф аппарата Белого дома Марк Мидоуз сообщил о планах президента США снизить цены на лекарства в стране. "Президент подпишет три указа. Американцы должны платить меньше за выписываемые им медицинские препараты", - цитирует Мидоуза РИА Новости.

Ранее Трамп не раз заявлял, что снижение цен на медикаменты является для него приоритетом. Особенно сейчас. Напомним, Соединенные Штаты занимают первое место в мире по количеству заразившихся коронавирусом и скончавшихся от COVID-19.

При этом в США очень дорогие лекарства, если сравнивать с другими странами.