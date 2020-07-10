Боевик "Грейхаунд" с Томом Хэнксом готов взорвать интернет

Как сказал недавно в интервью "РГ" Карен Шахназаров, который позавчера отметил свой день рождения: "Ты можешь быть отличным режиссером, но если в твоей фильмографии нет военной картины, то тебя можно сравнить с летчиком, который никогда не летал на сверхзвуковом самолете!"

Действительно, такой точки зрения придерживаются многие создатели кино и не только режиссеры - поток картин о войне не сокращается, однако фильм фильму рознь. Мы видим такие достойные работы, как "Дюнкерк", "1917", "Мальчик русский" и другие, которые вновь и вновь погружают человека в ад войны и предостерегают от возможных коллективных безумий такого рода.

Том Хэнкс, имея в своей актерской биографии фильм такого плана, как "Спасти рядового Райана", мог бы расслабиться на протяжении всей своей дальнейшей актерской карьеры - казалось бы, военная тема для него "отработана" навсегда. Однако именно сейчас он выступил с военным боевиком "Грейхаунд", который, согласно новым правилам, может претендовать и на "Оскар", и на "Золотой глобус", и на другие премии - поскольку теперь в список претендентов включают и те фильмы, премьеры которых состоялись в Сети. "Грейхаунд" с сегодняшнего дня доступен к просмотру на сервисе Apple ТV+, который продолжает действовать по принципу - пусть у нас будет меньше проектов, чем у остальных, зато такие, о которых все будут говорить.

Том Хэнкс в новой картине не только исполнитель главной роли - капитана Эрнеста Краузе, который пытается переправить солдат и необходимые припасы союзникам через всю Атлантику во время Второй мировой, - но и автор сценария. Лента основана на реальных событиях, и это - экранизация романа "Добрый Пастор" С.С. Форестера. По его мотивам и написан сценарий. И, если говорить о патриотическом кино, перед нами образец, как именно нужно такое снимать. Хочется отметить, что и роль Хэнксу близка, достаточно вспомнить триллер "Капитан Филлипс" - также экранизацию книги. В основу той картины легли воспоминания - бестселлер "Долг капитана" Ричарда Филлипса, где описаны события апреля 2009 года - захват в плен капитана на собственно судне сомалийскими пиратами. Хэнкс играл в картине главную роль, так что необходимые "навыки" для "Грейхаунда" у него уже были.

Поскольку кино на в интернете зритель смотрит дома, то сразу предупреждение - если вы сели смотреть сами, то нейтрализуйтесь от всех остальных. И еду на "просмотр" лучше не брать - есть будет некогда. Примерно как главному герою картины, который не успевает ни поесть, ни поспать с тех пор как его корабль "Грейхаунд" вышел в открытое море. Чтобы было понятнее, все знают игру "Морской бой". Времена, когда играли на бумаге или на специальных автоматах в торговых центрах, уже давно канули в прошлое. Морские бои "перекочевали" в компьютерные игры, оторваться от которых невозможно (например, одни "Корсары" или "World of Warships" чего стоят). Однако ни в каждой компьютерной игре есть актер такого высокого класса. Режиссер фильма Аарон Шнейдер использует крупный план Хэнкса каждый раз как козырную карту - и это его не подводит. Точное попадание в зрителя! Второе попадание - съемки флота и боев. Тут и подводные, и надводные... Каких только нет. Полное ощущение, что зритель сам находится на военном корабле, Причем, с такой степенью достоверности, что боится утонуть, если судно потопят. Точно выбраны и краски фильма - весь он сделан в серо-черных тонах, которые иногда разбавлены красным. "50 оттенков серого" можно сказать и про цветовое решение "Грейхаунда", и к этой картине определение подойдет больше. Остроты ощущениям прибавляет еще и то, что главный немецкий противник - подводная лодка с нарисованным на корпусе волком, которая и носит имя этого животного, тогда как "Грейхаунд" в переводе означает "борзая". Но капитан Краузе - старый морской волк и умеет дать достойный отпор голодным хищникам любого рода. В фильме много молодых артистов - восходящих звезд, известных, в основном, по сериалам, и все они учатся у капитана в исполнении Хэнкса, как в кадре по роли, так и за кадром.

Что любопытно - в картине все тот же "набор", что зритель видит и во многих военных фильмах: героизм как повседневность, работа на пределе человеческих сил, молитва как спасение, и любовь как стимул помогающий выжить. Этими "картами" играли многие режиссеры, но не у всех получалось "сложить пасьянс". Причем, в соответствие с требованиями выбранного направления. В "Грейхаунде" сочетаются правила фильма сделанного специально для интернет-сервиса и качества широкоэкранного боевика. То есть зритель получает боевик для домашнего использования с тем же набором ощущений, которые бы испытал, если бы кинотеатры были открыты. Более того, любой, кто смотрит фильм, несомненно, радуется причастности к такому величию, как игра Тома Хэнкса. До российского проката так и не дошел фильм "Прекрасный день по соседству", вышедший в прошлом году, за который Хэнкс был поощрен на ведущих кинопремиях мира, и вот очередная достойная работа, в которой можно проследить тенденцию - актер не ошибается с выбором. Он попадает в цель точно как его герой в "Грейхаунде", и команда только помогает ему. В данном случае - команда не только фильма, но и интернет-платформы. И, если следующим шагом будет создание компьютерной игры по мотивам картины, которую можно будет скачать в приложении на устройствах Apple - ничего удивительного в этом не будет.