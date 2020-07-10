Британец приговорен к пожизненному заключению за попытку теракта

Британец был приговорен к пожизненному заключению за попытку покушения на королеву в Букингемском дворце и причастность к террористической деятельности.

В 2017 году 29-летний Мохиуссуннат Чоудхури из Лутона взял меч и попытался прорваться в королевскую резиденцию, но на входе его обезвредили стражи порядка. В декабре 2018 года Чоудхури был освобожден из следственного изолятора. Однако в ходе наблюдения за ним было выявлено, что он активно общается с экстремистами. Полицейские задержали его при планировании нападений на иностранцев в Лондоне.

Во время обыска в квартире джихадиста был обнаружен список того, чем он собирался "заняться в раю" после совершения теракта с использованием пояса-смертника. В частности, он планировал "совершить обзорный тур по раю, выбрать себе дворец", "встретится со своими 72 женами и выбрать двух главных", "встретиться с пророками и сподвижниками Мухаммеда", и, наконец, "встретиться с Аллахом".

Чуть позже британская полиция арестовала четырех других подозреваемых террористов, общавшихся с Чоудхури. Скотланд-Ярд сообщил, что трое подозреваемых в возрасте 17, 27 и 31 года были задержаны в восточном Лондоне, а 32-летний мужчина - в графстве Лестершир. 25-летняя сестра Чоудхури, которую он вовлек в свои террористические планы, была признана виновной в том, что не связалась с полицией. В ее случае приговор еще не вынесен, сообщает AFP.