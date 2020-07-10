"Бумеранг" покажут широкой публике на "Армии-2020"

Их экспозиция традиционно отличается разнообразием представленных образцов, и не было года, чтобы нижегородские оружейники не демонстрировали какие-нибудь новинки.
2020 год не станет исключением. Как сообщается, в конце августа специалисты и просто посетители выставки смогут увидеть около двух десятков единиц вооружения и различных специальных машин. Из них пять экспонатов до этого ни разу нигде не показывались.
Впервые на площадке "ВПК" будет присутствовать образец унифицированной межвидовой колесной бронированное платформы "Бумеранг".
Интерес к нему должен быть повышенным. В 2021 году ожидается окончание государственных испытаний, после чего начнется поставка в соединения сухопутных войск Вооруженных сил Российской Федерации, а также продвижение за рубеж.
По своим тактико-техническим характеристикам - защите, огневой мощи и подвижности - новейшее средство доставки пехоты считается одним из лучших в мире. Заложенный потенциал позволит эксплуатировать его несколько десятилетий.
Кроме уже существующих вариантов будут созданы и новые, в том числе так называемые колесные танки, которые способны уничтожать не только бронетранспортеры, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки, но и гораздо более тяжелую гусеничную технику, в том числе современные основные боевые танки.
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ООО «Военно-промышленная компания» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2020» на своей экспозиции (открытая площадка 1О5) представит около 20 натурных образцов вооружения, военной и специальной техники, из них как минимум, 5 образцов машин будут представлены впервые. Кроме того, впервые на экспозиции компании будет представлена унифицированная межвидовая колесная бронированная платформа «Бумеранг». Приглашаем всех желающих посетить экспозицию ООО «ВПК» (1О5) на Форуме «АРМИЯ-2020», который начнет свою работу с 23 августа в КВЦ «Патриот».#Milindcom #ВПК #АРМИЯ2020