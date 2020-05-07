Госиспытания БТР "Бумеранг" завершатся на год раньше

Государственные испытания российской боевой платформы на колесном ходу "Бумеранг" завершатся в 2021 году.

- Сейчас идет сборка новых опытных образцов "Бумеранга" для госиспытаний. Их планируется завершить в следующем году, - рассказал РИА Новости Александр Красовицкий, глава разработавшей платформу "Военно-промышленной компании".

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что испытания БТР "Бумеранг" завершатся в 2022 году - одновременно с БМП "Курганец".

По результатам предварительных тестов в конструкцию бронекорпуса машины внесены изменения. Благодаря им улучшены условия размещения десанта и плавучесть БТР. Также обновленная машина получит навесные элементы дополнительной защиты.

Вместе с другой перспективной бронетехникой "Бумеранг" участвовал в параде Победы на Красной площади в 2015 году. По словам Красовицкого, в платформе реализованы самые передовые технологии: защита верхней полусферы и комплекс обороны от высокоточного оружия, дистанционно управляемое вооружение. Для своей линейки колесных бронемашин ВПК создает универсальный боевой модуль с возможностью использования ПТУР различных типов и автоматической пушкой калибра до 57 мм.