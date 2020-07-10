Чем Android лучше iPhone. Шесть примеров

Вечером в четверг Apple официально открыла бета-версию iOS 14 для всех желающих, и соцсети снова взорвались от критики. Разработчикам припомнили все грехи, в том числе "заимствование фишек из Android пятилетней давности".

Однако нельзя не признать, что кое-какие идеи из Android действительно неплохо смотрелись бы в iOS. Мы решили вспомнить главные.

1. Виджеты в любом месте любого рабочего стола. Это то, что есть в Android с незапамятных времен и только сейчас появилось в iOS, дав людям новый повод позубоскалить. Что движет Apple в данном вопросе, сложно сказать наверняка, но не исключено, что это как с калькулятором для iPad - компания хочет сделать идеально, а не абы как, поэтому виджеты для рабочих столов стали доступны только теперь.

2. Менее агрессивная выгрузка из памяти неиспользуемых приложений. iOS славится плавностью анимации и работы системы в целом, но в некоторых случаях это результат выгрузки из оперативной памяти всего, что только можно. На мой субъективный взгляд, многие Android-смартфоны так себя не ведут - правда, именно поэтому они могут подтормаживать. Но зато открытая в браузере страница останется там навечно.

3. Более широкий выбор устройств во всех ценовых сегментах. Но есть кусочек рынка, где Apple вне конкуренции - это компактные устройства. Конкурентов у нового iPhone SE до сих пор нет.

4. Расширяемая память. Поддержка карт microSD - это благо, как ни крути. Она есть в большинстве Android-девайсов, а содержимое карт можно шифровать, поэтому проблем с безопасностью возникнуть не должно. При этом увеличение доступного объема памяти стоит сотни рублей, а не тысячи, как в случае с iPhone.

5. Поддержка двух физических SIM-карт - это стандарт для рынка устройств на Android. В iPhone есть eSIM, имеются и двухсимочные аппараты - для китайского рынка. Но, эй, в других странах тоже любят такие девайсы!

6. Более удобная работа с медиафайлами - можно загрузить музыку или видео непосредственно в память устройства и слушать или смотреть одним из множества плееров.

Достаточно ли этих аргументов, чтобы сделать выбор в пользу Android? Кому-то, безусловно, да. Однако спустя некоторое время мы опубликуем такой же обзор, в котором расскажем, почему iPhone лучше Android-смартфонов, и тогда каждый сможет принять более осознанное решение.