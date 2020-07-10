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10.07.2020 18:59
Рубрика: Экономика

Чьи доходы выросли в период пандемии

Текст: Елена Манукиян
Рост доходов в апреле и мае в отдельных отраслях - несмотря на нерабочие дни - отмечают эксперты аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru, уточняя, что в основном это произошло благодаря дополнительным государственным выплатам. Так, за счет них увеличился уровень дохода врачей бюджетной сферы, общие объемы оплаты труда которых в среднем выросли на 0,6%.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Всего по результатам проведенного исследования установлено, что социальные выплаты получили примерно 10% из тех граждан, чьи доходы в этот период упали. При этом снижение зарплат затронуло отрасли, на которые приходится 75% занятости, а у 20% работающих доходы сократились более, чем на 30%.

Фото: iStock
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Падение зарплатных зачислений оказалось сильнее в сегменте крупного и среднего бизнеса, а не малого и микробизнеса, как можно было бы ожидать, отмечают эксперты. В то же время в начале апреля самые крупные предприятия почти не сократили выплаты, но в мае именно их сотрудники получили на руки меньше остальных.

Наиболее пострадавшие от коронавируса отрасли - гостиницы, сетевые рестораны, предприятия культуры и спорта, туризм. Многие из них принадлежат крупным и средним компаниям. Так, на 27,8% по сравнению с прошлым годом снизились доходы россиян, работающих в сфере гостиниц и общепита. В пределах 8,2-8,6% потеряли от зарплате граждане, которые трудятся на транспорте, в культуре и спорте. В целом доходы работающих россиян за все три "коронавирусных" месяца снизились на 4%.

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По оценкам SberIndex.ru, 2,5% рабочей силы страны весной потеряли весь трудовой доход, что в целом соответствует росту реальной безработицы. Однако эти цифры необязательно означают увольнения, считают исследователи, они включают работающих по краткосрочным договорам или самозанятых, например. Еще 6% потерявших доход оформили и уже получили пособие по безработице. Сделали это преимущественно самые низкооплачиваемые специалисты, но в результате с учетом всех социальных выплат, включая выплаты на детей, их доход даже увеличился. При этом самый большой рост выплат пособий по безработице отмечается в мае, которых по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году выплачено больше в 5,5 раз.

Экономика Работа Зарплата Компании Финансы Сбербанк Пандемия коронавируса COVID-19

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