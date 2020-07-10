Цифровая экономика продолжит стимулировать экономический рост Китая

Следующий пример демонстрирует матрицу развития цифровой экономики. За последние десятилетия благодаря стремительному увеличению масштабов цифровой экономики в Китае значительно расширилось трудоустройство. Четыре из девяти новых профессий, о которых писали в СМИ, касаются именно цифровой экономики: инженер-технолог блокчейна, интернет-маркетолог, администратор по проведению тестов на безопасность, онлайн-педагог и другие. Эти новые профессии не только помогают расширять занятость, но и создают новые точки роста для экономического развития Китая.

По последним данным "Белой книги о развитии цифровой экономики Китая", опубликованной Институтом технологий информации и связи, в 2019 году добавленная стоимость в сегменте цифровой экономики Китая составила 35,8 триллиона юаней, доля цифровой экономики в объеме ВВП страны достигла 36,2% (в 2005 году - лишь 14,2%). Следует отметить, что в 2019 году вклад цифровой экономики в структуре ВВП достиг 67,7%, таким образом, цифровая экономика служит важной силой, стимулирующей экономическое развитие Китая.

В частности, в индустрии услуг цифровая экономика занимает ведущее место, особенно в сегментах электронной коммерции, экономики совместного потребления и др., динамика в развитии цифровой экономики способствовала огромному вкладу в рост экономики страны. В 2019 году в Китае объем розничной интернет-торговли составил 8,5 триллиона юаней, увеличившись на 19,5% по сравнению с 2018 годом. Его доля в общем объеме розничных продаж потребительных товаров составила 20,7%, что на 2,3% выше по сравнению с 2018 годом.

В развитии цифровой экономики наступает новый этап развития, характеризующийся постоянным расширением масштабов и углублением степени интеграции с реальным сектором экономики, а также непрерывно оптимизирующейся структурой. Цифровая экономика способствует восстановлению экосистемы развития китайской экономики в различных областях, содействует появлению новых профессий: в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, медицинском обслуживании и др. идет развитие по пути внедрения интеллектуальных технологий, объединения ресурсов интернета и интеллектуальных функций, что непременно придаст мощный стимул для высокоэффективного развития китайской экономики.

Быстрое развитие цифровой экономики в Китае обусловлено, прежде всего, крупным масштабом китайского рынка и его огромным потенциалом. По состоянию на март 2020 года, в Китае насчитывалось 904 миллионов пользователей интернета, при этом уровень охвата интернет-связью достиг 64,5%. Согласно докладу, опубликованному Центральным банком Китая, в 2019 году было зарегистрировано 101,431 миллиарда мобильных платежных операций у сотового оператора China Mobile на общую сумму 347,1 триллиона юаней, соответственно увеличившись на 67,57% и 25,13% по сравнению с 2018 годом.

Во-вторых, такие цифровые индустрии, как 5G, большие данные, облачные вычисления и блокчейн, создали базу для развития цифровой экономки. В докладе Китайского научно-исследовательского института информации и связи содержится прогноз, что в период с 2020 по 2025 годы благодаря развитию технологии 5G рост китайской цифровой экономии составит 15,2 триллиона юаней.

Кроме того, ряд мер по содействию инновационному развитию китайского правительства в последние годы стал огромной институциональной поддержкой для развития цифровой экономики. В декабре 2019 года на рабочем совещании ЦК КПК по экономическим вопросам было выдвинуто требование прилагать больше усилий для развития цифровой экономики. В 2020 году цифровые технологии, цифровые сегменты производства и цифровые услуги играют важную роль в противоэпидемической работе. Быстрое развитие цифровой экономки в значительной степени смягчает отрицательное воздействие эпидемии.

Предполагается, что в постэпидемическую эпоху цифровая экономика останется ключевым фактором, стимулирующим экономический рост Китая. Для возрождения глобальной экономики можно заимствовать китайский опыт развития цифровой экономки. Директор аналитического центра McKinsey Global Institute Джонатан Уоэтзел отметил, что Китай переписывает расстановку сил в глобальной структуре цифровых технологий, оказывая поддержку зарубежным инновационным компаниям. Китай, вероятно, станет главной силой в развитии интеллектуальных технологий в ближайшие несколько лет.