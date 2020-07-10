Найдено дерево возрастом 20 миллионов лет

В Греции при проведении изыскательских работ на острове Лемнос межведомственная команда исследователей обнаружила гигантский окаменелый ствол дерева, возраст которого составляет порядка 20 миллионов лет.

Краткий отчет об открытии появился на сайте Музея естественной истории проекта "Окаменелый лес на Лесбосе". Ранее ученые именно на острове Лесбос в Греции нашли многочисленные остатки окаменелого леса. Однако новая находка была сделана на соседнем острове Лемнос.

Раскопки были проведены в деревне Варос. Эксперты из музея выступили в качестве научных консультантов. На текущий момент завершен только первый этап раскопок. Однако даже он позволил раскопать отрезок окаменелого ствола длиной более восьми метров.

Сообщается, что ствол все еще сохраняет древесные характеристики, а концы его ветвей и вовсе находятся в отличном состоянии. Это было гигантское хвойное дерево, которое росло в лесу около 20 миллионов лет назад. Ученые предполагают, что это был предок современной секвойи.

Они отмечают, что внешние морфологические признаки ствола сохранились в отличном состоянии, например, кора. Сохранились и внутристволовые кольца. В ближайшее время планируется изучить внутреннюю структуру окаменелого дерева при помощи электронного микроскопа. Это поможет определить род и тип растения.

Окаменелый лес на островах Лесбос и Лемнос хорошо сохранился по естественным причинам. Считается, что около 20 миллионов лет назад в этом регионе происходила активная вулканическая деятельность. Извержения помогли "законсервировать" леса, скрыв их под вулканическими осадками.

Кстати, большинство окаменелых деревьев находятся на морском дне между двумя островами. Поэтому данная находка стала большой удачей для ученых. На втором этапе они планируют целиком раскопать гигантское дерево.