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10.07.2020 12:03
Рубрика: Общество

ЕГЭ по профильной математике сдают почти 400 тысяч человек

Текст: Ксения Колесникова

10 июля более 392 тысяч человек сдают ЕГЭ по математике профильного уровня. В том числе - более 351 тысячи выпускников 2020 года, сообщает Рособрнадзор. При этом ЕГЭ по базовой математике - не проводится.

"Работа по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих 19 заданий. Экзамен длится 3 часа 55 минут", - сообщает Рособрнадзор.

Минимальный балл для поступления в вузы - 27 баллов.

Что важно? Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 24 июля.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году сдвинулся по срокам из-за пандемии коронавируса. Он проходит с 29 июня по 25 июля. Всего на участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тысяч человек.

Фото: Анна Соловьева/РГ
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Уже прошли информатика, литература, география, русский язык.

Выпускников для сдачи ЕГЭ рассаживают за парты по одному, зигзагом. В среднем в каждой аудитории - не более 8 человек. (А в прошлые годы в одном классе было около 20 сдающих.)

Перед каждым экзаменом проводится уборка, на входе в аудитории и школы стоят дозаторы с антисептиками. Организаторы и учителя на ЕГЭ должны быть в масках и перчатках. И впервые на экзамены по всей России привлечены 12 тысяч медработников. Они измеряют температуру у выпускников и учителей.

Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев попросил организаторов ЕГЭ и родителей сделать все, чтобы создать для выпускников максимально комфортные условия сдачи экзаменов.

"Мы понимаем, что в этом году, как и во многих странах, выпускники российских школ оказались в очень непростых условиях. В условиях самоизоляции вам практически самим пришлось готовиться к экзаменам. Мы понимаем, как это сложно", - отметил он.

Добавляет сложностей и то, что июль в этом году очень жаркий.

"Большая просьба сделать все, чтобы экзамен был максимально комфортным для наших ребят. Мы не запрещаем открывать окна, порядок проведения экзаменов позволяет приносить с собой воду и легкий перекус", - сказал Анзор Музаев, обращаясь к организаторам ЕГЭ.

Он напомнил, что, если из-за плохого самочувствия кто-то из участников ЕГЭ не смог завершить сдачу экзамена, у него есть возможность пересдать ЕГЭ в резервный срок. "Мы фиксировали все обращения от ребят, которые не смогли завершить экзамен по состоянию здоровья. Обязательно каждая апелляция по этому поводу будет рассмотрена и все ребята, которые не смогли сдать экзамен, смогут его повторить. Мы сделаем все возможное, чтобы создать комфортные условия для вас", - заявил врио руководителя Рособрнадзора.

Чтобы провести ЕГЭ в этом году, более чем 300 тысячам учителей пришлось прервать свои отпуска. Анзор Музаев отметил, что их труд не менее важен, чем работа врачей, которые, не жалея себя, боролись за жизнь своих пациентов в условиях пандемии коронавируса.

Обращаясь к родителям выпускников, врио руководителя Рособрнадзора призвал их сохранять спокойствие.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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"Волнение, которое родители испытывают за своих детей во время экзаменов в этом году вдвойне сильней, потому что они еще беспокоятся и за их здоровье. Мы приложили все усилия, чтобы их обезопасить с помощью мер дистанцирования, санитарной обработки и использования защитных средств", - отметил Анзор Музаев.

"Давайте оценивать наших детей не по баллам ЕГЭ, а по тому, что они являются членами нашей семьи и что мы их любим. Баллы ЕГЭ не могут оценить эту любовь. И это каждый выпускник должен почувствовать. Только настроив своих детей так, вы разгрузите их морально и психологически, и они спокойно и уверенно придут на экзамены и достигнут успеха", - пожелал врио руководителя Рособрнадзора.

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