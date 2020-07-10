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10.07.2020 10:40

Эксперт: Закон о госбезопасности Гонконга не нарушает гражданских свобод

В России не согласны с утверждениями Запада о том, что закон о госбезопасности Гонконга ущемляет гражданские права и свободы. "Уверен, что свобода слова, публикаций, шествий, собраний, демонстраций не пострадает от нового Закона", - заявил в интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" руководитель Экспертного совета Российско-китайского Комитета дружбы, мира и развития Юрий Тавровский.
Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE
Фото: EPA-EFE/JEROME FAVRE

"Уже первая неделя действия закона убеждает в этом. В местной печати идет свободное обсуждение новой ситуации, высказываются разные точки зрения. Прошли массовые шествия в связи с годовщиной возвращения Гонконга под юрисдикцию КНР. На них открыто высказывались разные, в том числе противоположные мнения. Произведенные местной полицией аресты были связаны не со свободой слова, а сепаратистскими заявлениями и действиями", - отмечает эксперт.

Он уверен, вступление в силу нового Закона "обеспечит Гонконгу мир и спокойствие, столь необходимые финансовому и транспортному центру мирового значения".

Закон о Госбезопасности Гонконга был принят 30 июня и немедленно вступил в силу. Четвертая статья закона гарантирует соблюдение таких прав и свобод, как свобода слова, публикаций, шествий, собраний, демонстраций.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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