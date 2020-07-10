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10.07.2020 16:13
Рубрика: Общество

Эксперты спорят по поводу эффективности фавипиравира при COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Клинические исследования препарата с действующим веществом "фавипиравир", применяющегося для лечения новой коронавирусной инфекции, показали его эффективность. Об этом сообщил сегодня главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Эксперт прокомментировал ТАСС публикации в японских СМИ - они сообщили сегодня, что клинические испытания этого препарата по показаниям для лечения нового коронавируса, проводившиеся в японских клиниках, не продемонстрировали его эффективности.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Ситуация интересна еще и потому, что изначально "фавипиравир" (торговое название "Авиган") был разработан именно в Японии и применялся для лечения тяжелых форм гриппа. Первые наблюдения его экспериментального применения у COVID-больных оказались обнадеживающими. Поэтому в России были разработаны наши собственные препараты с тем же действующим веществом. Они также прошли клинические исследования и по отзывам российских врачей показали хорошие результаты - препарат, как сообщалось ранее, подавляет размножение вируса в организме, а потому при его применении заболевание протекает в более легкой форме, а выздоровление ускоряется. Минздрав зарегистрировал отечественные препараты "фавипиравира" ( в России они называются "Авифавир" и "Коронавир") и разрешил их к применению в COVID-отделениях.

"При подготовке временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции COVID-19 Минздрав России опирается на данные клинических исследований, проведенных на территории Российской Федерации. В результате этих исследований "фавипиравир" показал эффективность. Вместе с тем отметим, что указанные различия в результатах могут быть связаны с дизайном исследования, используемыми дозировками препарата, популяционными особенностями, в том числе с индивидуальными генетическими факторами", - объяснил Владимир Чуланов.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
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Еще одна причина расхождения в результатах тестирования лекарства в России и Японии может быть связана с малым количеством пациентов, которые получали лекарство в японских клиниках. В клинических испытаниях, которые проводил Университет здравоохранения Фудзита, участвовали 89 пациентов с марта по май.

"Мы не смогли установить существенной разницы. Возможно, если бы в испытаниях участвовали более 200 человек, нам бы удалось установить более значимые различия, но, принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в Японии, сложно увеличить число участников испытаний", - цитирует японское издание Kyodo профессор университета Ехэи Дои.

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