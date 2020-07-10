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10.07.2020 21:42
Рубрика: В мире

Эрдоган дал две недели для переоборудования Святой Софии в мечеть

Текст: Владимир Шилов

Регулярные намазы начнутся в мечети Айя-София в Стамбуле с 24 июля, передает агентство Anadolu со ссылкой на заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Сообщается, что процесс преобразования собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть окончательно завершится до конца этого года.

По словам турецкого лидера, ее двери будут открыты как для местных жителей, так и для иностранцев.

Здание древнего византийского храма благодаря своим внушительным размерам сможет вместить одновременно до 5 тысяч верующих.

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