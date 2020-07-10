Евросоюз сократит 7-летний план бюджета на 25 млрд евро из-за разногласий

Семилетний бюджетный план Евросоюза на 2021-2027 годы будет урезан на 25 млрд евро из-за разногласий среди стран "единой Европы", заявил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Я провел интенсивные переговоры и на их основании вношу свое предложение по семилетнему бюджетному плану ЕС. Его объем составит 1,074 млрд евро", - сообщил Шарль Мишель. Он напомнил, что ранее эта сумма составляла 1,1 трлн евро. Его слова приводит ТАСС.

По мнению аналитиков, это сокращение станет крупнейшим за всю историю сообщества. Брюсселю это решение не сулит ничего хорошего. Еврокомиссия столкнется с необходимостью оптимизировать финансирование целого ряда европейских программ.

Как ожидается, главный финансовый документ ЕС будет одобрен на внеочередном саммите, который стартует 17 июля в Брюсселе.