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10.07.2020 12:35
Рубрика: Экономика

ФРП за полгода одобрил 147 проектов на 40 млрд рублей

Текст: Светлана Ментюкова

Фонда развития промышленности (ФРП) отчитался за первые полгода работы в 2020 году. За это время Фонд одобрил предоставление займов по 147 проектам промпредприятий на общую сумму 40 млрд рублей, что больше чем годом ранее на 45% в количественном и в 2,2 раза в денежном выражениях. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

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"Годовой план ФРП предполагает одобрение 170 проектов. Фонд только за I полугодие выполнил его на 86%, одобрив 147 проектов на сумму 40 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова министр промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, возглавляющего Наблюдательный совет Фонда.

По его словам, двукратный рост суммы одобренных займов в первом полугодии обусловлен запуском в марте 2020 года новой программы "Противодействие эпидемическим заболеваниям", нацеленой на финансирование предприятий (займы от 50 до 500 млн рублей сроком до 2 лет под 1 % годовых), выпускающих оборудование и продукцию для выявления, профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также производящих средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия.

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В сообщении подчеркивается, что займы ФРП позволили мобилизовать промышленность и нарастить выпуск самой востребованной продукции: тестов на выявление вируса, антисептиков, тепловизоров, аппаратов ИВЛ, рентгеновских комплексов, обеззараживателей воздуха, медицинских масок, других средств индивидуальной защиты, противовирусных препаратов.

"Наблюдательный совет ФРП также расширил действие программы "Приоритетные проекты" на производителей критически важной продукции для борьбы с коронавирусом. Поправки в условия программы позволяют финансировать производство нетканых материалов, средств индивидуальной защиты и оборудования для их производства", - отметили в пресс-службе Минпромторга.

Экономика Отрасли Промышленность Правительство Минпромторг

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