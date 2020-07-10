Голикова: COVID-19 стал основной причиной роста смертности в мае

Смертность в России в мае этого года выше почти на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, основной причиной прироста является заболевание новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Белом доме.

"Майская смертность у нас возросла на 11,9 процента. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является ковид-инфекция и те случаи, в которых ковид-инфекция послужила причиной обострения хронических заболевании" - уточнила вице-премьер.

В то же время, общая смертность за январь - май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась на прежнем уровне - 12,9 случаев на тысячу населения.

Говоря о полноте статистики, Голикова напомнила, что в апреле из-за нерабочих дней были сложности с работой ЗАГС и, следовательно, со сбором статистики. Поэтому позже данные пришлось корректировать.

"В связи с тем, что в большинстве субъектов РФ работа ЗАГСов восстановилась практически в полном объеме, то и несколько были уточнены апрельские данные по естественному движению населения, включая смертность от COVID, и естественно более полные данные мы получили за апрель", - пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что новая инфекция пришла в Россию с существенным опозданием по сравнению с другими странами, поэтому подъём заболеваемости в России начался в середине марта. А пик пришелся как раз на конец апреля-май.

"Страна фактически имела 2,5 месяца на подготовку системы здравоохранения, и естественно у нас было отложенное влияние на показатель смертности от COVID-инфекции, - пояснила вице-премьер. - Апрель в этом смысле был, как вы помните, более спокойным месяцем, но мы говорили неоднократно, что в мае будет существенный прирост смертности от COVID-инфекции".

Вице-премьер фактически прокомментировала обнародованные 10 июля данные Росстата. Цифры смертности были опубликованы на сайте ведомства. По словам главы Росстата Павела Малкова, коронавирус в мае стал основной причиной смерти 5 644 россиян, еще в 1 800 случаях это предполагается. Суммарно в России за май умерли 12 452 человека с коронавирусом.

Голикова также отметила, что в июне показатели смертности будут отличаться от майских. "В ряде регионов в июне смертность будет ниже, чем в мае, в других - больше", - отметила вице-премьер.