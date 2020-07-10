Голикова: COVID-19 стал основной причиной роста смертности в мае

Новости

Трамп: США не планируют вторую фазу торговой сделки с Китаем 20:13
В России в нормативное состояние приведено 6,5 тысячи км автотрасс 20:12
Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа 20:01
Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине 19:53
Росавиация озвучила условия для открытия зарубежного авиасообщения 19:43
В Заполярье падение оптовых цен на рыбу не сказалось на рознице 19:42
Голикова: Создание вакцины против COVID-19 идет по графику 19:28
Олег Тиньков рассказал об успешной пересадке костного мозга 19:22
Тарифы связи выросли в России за год на 4% 19:08
Рыбаки-любители Ленобласти предложили изменить правила рыболовства 18:41
В Петербурге станцию метро "Новокрестовская" переименуют в "Зенит" 18:28
Тедеско дисквалифицирован до конца чемпионата России 18:23
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17 18:19
Трейлер фильма о Никола Тесле вышел в день его рождения 18:12
Возобновились перевозки в Крым по "единому" билету 18:05
Украинского посла вызвали в МИД Грузии из-за демарша Саакашвили 17:53
В Ярославской области открываются рестораны 17:33
Раскрыт секрет изготовления идеального "александрийского" стекла 17:22
Найдено дерево возрастом 20 миллионов лет 17:20
Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям 17:15
В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей 17:09
АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль 17:03
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 17:02
Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом" 16:55
В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню 16:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 19:14
Рубрика: Общество

Голикова: COVID-19 стал основной причиной роста смертности в мае

Текст: Ирина Невинная
Смертность в России в мае этого года выше почти на 12 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, основной причиной прироста является заболевание новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Белом доме.
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

"Майская смертность у нас возросла на 11,9 процента. И должна сказать, что здесь основной причиной прироста является ковид-инфекция и те случаи, в которых ковид-инфекция послужила причиной обострения хронических заболевании" - уточнила вице-премьер.

Фото: Министерство обороны РФ
У вакцинированных от COVID-19 добровольцев сформировался иммунный ответ

В то же время, общая смертность за январь - май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталась на прежнем уровне - 12,9 случаев на тысячу населения.

Говоря о полноте статистики, Голикова напомнила, что в апреле из-за нерабочих дней были сложности с работой ЗАГС и, следовательно, со сбором статистики. Поэтому позже данные пришлось корректировать.

"В связи с тем, что в большинстве субъектов РФ работа ЗАГСов восстановилась практически в полном объеме, то и несколько были уточнены апрельские данные по естественному движению населения, включая смертность от COVID, и естественно более полные данные мы получили за апрель", - пояснила вице-премьер.

Она напомнила, что новая инфекция пришла в Россию с существенным опозданием по сравнению с другими странами, поэтому подъём заболеваемости в России начался в середине марта. А пик пришелся как раз на конец апреля-май.

Фото: iStock
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

"Страна фактически имела 2,5 месяца на подготовку системы здравоохранения, и естественно у нас было отложенное влияние на показатель смертности от COVID-инфекции, - пояснила вице-премьер. - Апрель в этом смысле был, как вы помните, более спокойным месяцем, но мы говорили неоднократно, что в мае будет существенный прирост смертности от COVID-инфекции".

Вице-премьер фактически прокомментировала обнародованные 10 июля данные Росстата. Цифры смертности были опубликованы на сайте ведомства. По словам главы Росстата Павела Малкова, коронавирус в мае стал основной причиной смерти 5 644 россиян, еще в 1 800 случаях это предполагается. Суммарно в России за май умерли 12 452 человека с коронавирусом.

Голикова также отметила, что в июне показатели смертности будут отличаться от майских. "В ряде регионов в июне смертность будет ниже, чем в мае, в других - больше", - отметила вице-премьер.

Общество Здоровье Правительство Вице-премьеры Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет