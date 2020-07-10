Голикова: Россиянам нужно активнее прививаться от гриппа

Россиянам нужно активно прививаться от гриппа и других сезонных инфекций. Такую точку зрения высказала сегодня вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в Белом доме.

Она призвала россиян активно прививаться, а также соблюдать социальную дистанцию и масочный режим. Ранее эпидемиологи заявляли, что осенью, в период роста респираторных инфекций, ситуация с коронавирусом может ухудшиться, и чтобы избежать "наложения" COVID-19 на сезонный грипп и другие сезонные заболевания, лучшее средство - это прививка от гриппа. В этом году вакцинацию могут начать несколько раньше, чем обычно - уже с конца августа.

"Я призываю наших граждан активно включиться в процесс вакцинации от сезонных инфекций, в первую очередь от гриппа. Несмотря на усталость, на то, что сейчас лето и хорошая погода, мы должны продолжать соблюдать, хотя это сложно, социальное дистанцирование и масочный режим", - сказала Татьяна Голикова.