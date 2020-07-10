Голикова: Зарубежное авиасообщение будет восстанавливаться на принципах взаимности

Россия может начать постепенно восстанавливать авиасообщение с другими странами с 15 июля. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

Эпидемиологи, отметила вице-премьер, проработали возможные критерии, по которым правительство сможет принимать соответствующие решение о постепенном возобновлении авиасообщения.

"Первое и главное: принцип взаимности, на котором осуществлялось авиасообщение и будет осуществляться впредь", - подчеркнула Татьяна Голикова.

Она также назвала три главных критерия оценки эпидемической обстановки. По ним будет оцениваться ситуация и в нашей стране, и в других странах.

"Первый критерий схож с тем, который используется и другими странами - это показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, - пояснила вице-премьер. - В России мы считаем этот показатель должен быть на уровне не более 40 случаев на 100 тысяч населения. Рассчитывается показатель за 14 дней, то есть инкубационный период. Второй критерий - среднесуточный прирост случаев, рассчитывается также за 14 дней. Он не должен превышать 1 процент. Наконец, третий показатель - коэффициент распространения - также не должен превышать единицу".

Голикова отметила, что критерии известны, регионы применяли их для оценки эпидситуации, когда принимали решение об ослаблении ограничений.

При этом Татьяна Голикова отметила, что решение об открытии воздушных границ должно быть обоюдным - со стороны и России, и конкретного государства.

"Руководствуясь принципом взаимности и международными договоренностями, Россия предлагает провести переговоры с иностранными властями, чтобы понять, какие государства будут готовы возобновить авиаперевозки с Россией", - отметила вице-премьер.

Она также назвала условия для пассажиров, когда регулярные рейсы вновь начнут выполняться.

"Для возобновляемого сообщения Роспотребнадзор по поручению оперативного штаба ввел новое условие: вместо 14-дневного карантина будет применяться обследование на коронавирус. То есть иностранные граждане должны будут иметь документы, подтверждающие отрицательный тест на вирус, выполненный не менее чем за три дня до прибытия в Россию", - сказала Голикова.

Что касается россиян, которые возвращаются из-за рубежа - они также могут провести ПЦР-тестирование за 72 часа до перелета или сдать анализ уже по прилету в течение трех дней. Выборочное ПЦР-тестирование также может быть выполнено у прибывших пассажиров по решению представителей Роспотребнадзора в том случае, если у них будут подозрительные симптомы.

Вывозные рейсы пока будут сохраняться. Их режим также несколько меняется.

Прибывающие из стран с неблагополучной ситуацией по-прежнему будут проходить 14-дневный карантин. Либо предъявлять отрицательный тест на коронавирус.

"Если тест отрицательный - граждане смогут следовать к месту жительства. В случае отсутствия тестов - действует правило 14-дневного нахождения в обсерваторе", - уточнила Голикова.

Она подчеркнула, что список стран, с которыми предстоит открывать границы, будет формироваться постепенно, по мере проходящих переговоров, за которые будет отвечать Росавиация.

"Предположительная дата начала авиасообщения - 15 июля 2020 года, при этом мы предполагаем, что на основе переговоров с авиавластями других стран Росавиация будет информировать правительство раз в одну-две недели. И раз в две недели мы также будем оценивать эпидситуацию в зарубежных странах и будем озвучивать список государств, с которыми будет восстановлено сообщение", - заключила вице-премьер.