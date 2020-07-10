Госдеп США одобрил продажу Японии 105 истребителей F-35 и сопутствующего оборудования к ним. Сумма сделки - 23 миллиарда долларов.

Белый дом уже сообщил Конгрессу о контракте. Теперь американские законодатели должны в течение 30 дней одобрить его или заблокировать. В Пентагоне отметили, что поставка военной техники Японии повысит безопасность основного союзника США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как пишет ТАСС, новейшие F-35 должны заменить устаревшие F-4 Phantom, которые ранее стояли на вооружении в Японии.