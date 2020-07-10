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10.07.2020 13:55
Рубрика: Общество

В Китае найдена гробница влиятельного полководца

Текст: Денис Передельский
Фото: Shaanxi Provincial Institute of Archaeology Фото: Shaanxi Provincial Institute of Archaeology
Фото: Shaanxi Provincial Institute of Archaeology

Археологи при проведении раскопок в провинции Шэньси на северо-западе Китая обнаружили хорошо сохранившееся, большое семейное захоронение древнего китайского чиновника, который занимал важный пост при дворе династии Суй (581-618 гг.).

Об открытии со ссылкой на заявление провинциального института археологии Шэньси сообщает Archaeology News Network. Большое семейное кладбище состоит из семи гробниц, которые по периметру окружены большим квадратным рвом.

Фото: Prof. Gonen Sharon/ Tel-Hai College
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Оно расположено в деревне возле города Сиань, столицы провинции. Общая площадь семейного некрополя превышает 20 тысяч квадратных метров. Его длина составляет около 147 метров, а ширина - около 138 метров. По занимаемой территории это семейное захоронение является крупнейшим в своем роде.

Самая большая гробница принадлежала главе семейства, личность которого ученым уже удалось установить. Они считают, что в этой усыпальнице был похоронен Ван Шао - высокопоставленный военный чиновник времен Южной и Северной династий (420-589 гг.). Он же занимал важный пост и в период правления императора Венди, представителя последующей династии Суй.

По словам археолога Мин Ли, в усыпальнице Ван Шао было обнаружено в общей сложности 67 различных ритуальных предметов, в том числе статуэтки воинов, глиняные фигурки свиней и кур, а также фигурки неких мифических существ, которых ученые назвали хранителями гробницы.

На одной из стен были обнаружены почти стершиеся со временем остатки эпитафии, вероятно, посвященной жизни и смерти Ван Шао. К сожалению, надписи находятся в плохом состоянии. Восстановить и расшифровать их ученым пока не удалось.

По словам Мин Ли, полученные результаты значительно обогатят археологические данные для изучения характеристик семейных кладбищ, а также обычаев и правил погребения того периода времени.

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