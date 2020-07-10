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HBO сделает ремейк "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана

Новости
    10.07.2020, 15:08
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Телеканал HBO снимет новую версию "Сцен из супружеской жизни" Ингмара Бергмана.

Фото: kinopoisk.ru
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Классический 160-минутный фильм о любви и семейном кризисе вышел в 1973 году. Главные роли исполнили Лив Ульман и Эрланд Юзефсон. В 2003-м вышло продолжение с ними же - картина "Сарабанда". Она стала последней в фильмографии знаменитого шведского режиссёра.

В американском ремейке, который выйдет в формате мини-сериала, сыграют Мишель Уильямс и Оскар Айзек, сообщает Variety.

Одним из продюсеров проекта стал Даниэль Бергман, шведский режиссёр, сын классика.

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