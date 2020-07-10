Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев

Власти Южной Кореи ужесточат правила допуска в страну иностранцев из ряда стран, где обстановка с коронавирусом оценивается как сложная. Новые меры вступят в силу с понедельника, но Сеул пока не обнародовал список стран, в отношении которых будут введены ограничения.

"В мире продолжается распространение коронавируса. Одновременно наблюдается рост числа случаев въезда в Корею зараженных людей", - заявил сегодня в ходе официального брифинга руководитель Отдела по профилактическим мерам Центра ликвидации последствий происшествий и аварий Республики Корея Юн Тхэ Хо.

Чиновник также проинформировал, что с 13 июля вступят в силу новые меры, которые ужесточают контроль за въездом в РК граждан из ряда стран.

В частности, для въезда в Корею иностранным гражданам будет необходимо предоставить результаты отрицательных тестов на коронавирус, при этом справка должна будет выписана не ранее, чем за 48 часов до вылета в Корею. Однако даже при наличии такой справки иностранцы все равно в течение трех дней после въезда должны будут сдать такой же тест с Корее и в любом случае будут обязаны находиться на карантине 14 дней.

Кроме того, самолеты, которые будут прилетать из некоторых стран, должны будут заполнять не более 60 процентов мест, а количество чартерных рейсов будет сокращено. Будут введены ограничения на выдачу разрешений для повторного въезда в Корею, но это не коснется тех, кто выезжает с гуманитарными, научными целями, по бизнесу или для ведения журналистской деятельности.

Корейские официальные лица при этом отказались называть те страны, в отношении которых будут введены ограничения. Но было пояснено, что в последнее время участились случаи ввоза в страну коронавируса сезонными иностранными рабочими, а потому ограничения будут направлены в первую очередь на них. Ряд южнокорейских СМИ, ссылаясь на предыдущие инциденты, предположили, что в списке помимо прочих окажутся Пакистан, Бангладеш и Казахстан. Корейские чиновники же не стали комментировать это, сказав, что уведомят каждую из стран лично, а более подробно все станет известно через пару дней.