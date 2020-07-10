Как физики и лирики, домоседы и путешественники этим летом стали ботаниками

Но прежде вопрос: вы знаете, чем отличаются Подорожник Большой и Подорожник Ланцетный? Задумались. Уже хорошо. Чтобы себя проверить и узнать попутно много интересного, достаточно заглянуть в свободную минуту на портал "Флора России", который создан сотрудниками и студентами биофака МГУ на международной платформе iNaturalist.

Этот проект запущен в январе 2019 года с целью объединить знания профессионалов с интересом и возможностями любителей в наблюдении за природой. Работа портала устроена так, что любой зарегистрированный пользователь - профессиональный исследователь или просто любитель природы - добровольно загружает свои фотографии дикорастущих растений на платформу iNaturalist, и там же их определяют, по-научному - идентифицируют. То есть не просто лопух, а Лопух Паутинистый, Клевер Ползучий, Борщевик Обыкновенный, Пикульник Красивый, а Чертополох Колючий…

Начинали с 11 тысяч фотонаблюдений, а сейчас этот общедоступный ботанический банк увеличился в 45 раз. Каждый летний день добавляет в проект до 5 тысяч новых, проверенных экспертами наблюдений, а в особые - соревновательные - дни прирост достигает десяти тысяч. Как отмечают организаторы, не все растения удаётся определить сразу, часть фотографий откладывается для будущей профессиональной экспертизы и только после верификации попадает на портал "Флора России".

Справедливости ради надо сказать, этот проект вырос из проекта "Флора Москвы", который был поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Результаты первого года проекта были опубликованы в "Журнале общей биологии" и вызвали немалый интерес в научной среде и общественных кругах.

Сегодня портал "Флора России" - это автоматический агрегатор 85 региональных проектов, по одному на каждый субъект Российской Федерации. В лидерах по числу наблюдений и участников - густонаселённые Москва и Подмосковье, а по количеству представленных видов на первых позициях Дагестан и Крым, которые выделяются разнообразными природными условиями горных экосистем. Из районов Крайнего Севера и Сибири данных пока немного. Поэтому участники из этих регионов и их фотонаблюдения - сейчас самые желанные в проекте.

Оглянитесь - и вы с удивлением узнаете, что на озере, где только что разбили палаточный бивуак, уже созрел Рогоз Широколистный.

А Дягиль Лесной и Бодяк Полевой вы только что смяли колесами внедорожника. Пойдете букет собирать, знайте: Колокольчик бывает Раскидистый, а бывает Сборный. Есть еще и Жестковолосистый, но его если только в гербарий… Не промахнитесь и с ромашками - издалека за них можно принять Трехреберник Продырявленный.

Трехреберник Продырявленный. Чтоб погадать на "любит - не любит", кандидат не подходящий. Фото: Alexey Katz / "Флора России".

По мнению ведущего научного сотрудника Биологического факультета МГУ Алексея Серегина, успех проекта "Флора России" во многом предопределен развитием современных информационных технологий. Перелом наметился, когда учёные-полевики, в том числе исследователи биоразнообразия, обзавелись в экспедициях гаджетами: навигаторами, цифровыми фотоаппаратами, спутниковыми телефонами, планшетами.

- Постепенно, шаг за шагом, все эти функции стал выполнять смартфон. Он становился быстрее, удобнее, надёжнее, производительнее и дешевле. И наконец был принят на вооружение не только учёными, но и армией любителей природы, - развивает свою мысль Серегин. - Участники проекта с удовольствием отыскивают новые или хорошо знакомые растения и фотографируют их на смартфон. При этом в exif-файл фотографии уже без участия человека записываются координаты, дата и время съёмки. Таких снимков за дневной маршрут могут быть десятки и даже сотни...

Для привлечения новых участников организаторы проекта, как уже сказано, проводят специальные соревнования: международный City Nature Challenge, Командный кубок России по фотофиксации дикорастущих растений, биологические блицы для школьников…

Эти и другие мероприятия помогают учёным МГУ в достижении главной цели проекта "Флора России" - сбор данных о современном биоразнообразии России силами сетевого сообщества. По существу у нас на глазах реализуется масштабный социальный эксперимент по привлечению непрофессиональных натуралистов в современный научный процесс изучения природы.