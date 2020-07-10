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10.07.2020 09:00
Рубрика: Общество

Как физики и лирики, домоседы и путешественники этим летом стали ботаниками

Текст: Александр Емельяненков
Если сосед по даче развел на границе с вами Крапиву Двухдомную, а делиться урожаем не хочет, можно дать ему несимметричный ответ - найти и посадить с другой стороны забора Недотрогу Железистую. А где недотрогу найти и как ее узнать? Про это сейчас и расскажем.
Правильное обращение при таком соседстве - Лопух Паутинистый. Фото: "Флора России". Правильное обращение при таком соседстве - Лопух Паутинистый. Фото: "Флора России".
Правильное обращение при таком соседстве - Лопух Паутинистый. Фото: "Флора России".

Но прежде вопрос: вы знаете, чем отличаются Подорожник Большой и Подорожник Ланцетный? Задумались. Уже хорошо. Чтобы себя проверить и узнать попутно много интересного, достаточно заглянуть в свободную минуту на портал "Флора России", который создан сотрудниками и студентами биофака МГУ на международной платформе iNaturalist.

Этот проект запущен в январе 2019 года с целью объединить знания профессионалов с интересом и возможностями любителей в наблюдении за природой. Работа портала устроена так, что любой зарегистрированный пользователь - профессиональный исследователь или просто любитель природы - добровольно загружает свои фотографии дикорастущих растений на платформу iNaturalist, и там же их определяют, по-научному - идентифицируют. То есть не просто лопух, а Лопух Паутинистый, Клевер Ползучий, Борщевик Обыкновенный, Пикульник Красивый, а Чертополох Колючий…

Начинали с 11 тысяч фотонаблюдений, а сейчас этот общедоступный ботанический банк увеличился в 45 раз. Каждый летний день добавляет в проект до 5 тысяч новых, проверенных экспертами наблюдений, а в особые - соревновательные - дни прирост достигает десяти тысяч. Как отмечают организаторы, не все растения удаётся определить сразу, часть фотографий откладывается для будущей профессиональной экспертизы и только после верификации попадает на портал "Флора России".

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Справедливости ради надо сказать, этот проект вырос из проекта "Флора Москвы", который был поддержан грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Результаты первого года проекта были опубликованы в "Журнале общей биологии" и вызвали немалый интерес в научной среде и общественных кругах.

Сегодня портал "Флора России" - это автоматический агрегатор 85 региональных проектов, по одному на каждый субъект Российской Федерации. В лидерах по числу наблюдений и участников - густонаселённые Москва и Подмосковье, а по количеству представленных видов на первых позициях Дагестан и Крым, которые выделяются разнообразными природными условиями горных экосистем. Из районов Крайнего Севера и Сибири данных пока немного. Поэтому участники из этих регионов и их фотонаблюдения - сейчас самые желанные в проекте.

Оглянитесь - и вы с удивлением узнаете, что на озере, где только что разбили палаточный бивуак, уже созрел Рогоз Широколистный.

А Дягиль Лесной и Бодяк Полевой вы только что смяли колесами внедорожника. Пойдете букет собирать, знайте: Колокольчик бывает Раскидистый, а бывает Сборный. Есть еще и Жестковолосистый, но его если только в гербарий… Не промахнитесь и с ромашками - издалека за них можно принять Трехреберник Продырявленный.

Трехреберник Продырявленный. Чтоб погадать на "любит - не любит", кандидат не подходящий. Фото: Alexey Katz / "Флора России".

По мнению ведущего научного сотрудника Биологического факультета МГУ Алексея Серегина, успех проекта "Флора России" во многом предопределен развитием современных информационных технологий. Перелом наметился, когда учёные-полевики, в том числе исследователи биоразнообразия, обзавелись в экспедициях гаджетами: навигаторами, цифровыми фотоаппаратами, спутниковыми телефонами, планшетами.

Фото: Архив Центра спасения медвежат-сирот
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- Постепенно, шаг за шагом, все эти функции стал выполнять смартфон. Он становился быстрее, удобнее, надёжнее, производительнее и дешевле. И наконец был принят на вооружение не только учёными, но и армией любителей природы, - развивает свою мысль Серегин. - Участники проекта с удовольствием отыскивают новые или хорошо знакомые растения и фотографируют их на смартфон. При этом в exif-файл фотографии уже без участия человека записываются координаты, дата и время съёмки. Таких снимков за дневной маршрут могут быть десятки и даже сотни...

Для привлечения новых участников организаторы проекта, как уже сказано, проводят специальные соревнования: международный City Nature Challenge, Командный кубок России по фотофиксации дикорастущих растений, биологические блицы для школьников…

Эти и другие мероприятия помогают учёным МГУ в достижении главной цели проекта "Флора России" - сбор данных о современном биоразнообразии России силами сетевого сообщества. По существу у нас на глазах реализуется масштабный социальный эксперимент по привлечению непрофессиональных натуралистов в современный научный процесс изучения природы.

Пикульник Красивый можно принять за дикую орхидею. Фото: Петр Калачев / "Флора России".
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