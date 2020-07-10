Как правильно брать кредиты в коронакризис

Потребители финансовых услуг в период пандемии перестали быть уверенными в завтрашнем дне. По различным оценкам, каждый второй заемщик признался в том, что его доходы снизились на 10-50%. Это сильно затрудняет обслуживание долгов, даже несмотря на возможность оформить кредитные каникулы. Эксперт проекта Минфина России по повышению уровня финансовой грамотности, председатель совета СРО "МиР" Эльман Мехтиев назвал "Российской газете" пять универсальных правил для заемщиков, соблюдение которых поможет справиться и со специфическими трудностями 2020 года.

1. Брать кредит, если это действительно надо

Около четверти заемщиков берут деньги в долг для покрытия трат на сиюминутные желания, то есть на вещи, от которые можно либо отказаться, либо накопить на них самостоятельно. Ситуацию осложняет и тот факт, что существенная часть из них не соизмеряют свои финансовые возможности с размером ежемесячных выплат. Многие не готовы переходить на более экономный режим, отказывать себе в привычном. Как следствие, в случае наступления кризисного момента эти клиенты в первую очередь попадают в зону риска. Именно они первыми стали обращаться в банки с просьбой предоставить им кредитные каникулы.

2. Кредитные каникулы - это отсрочка долга, за которую надо платить

К сожалению, многие потребители восприняли "каникулы" как легальный способ не платить по кредиту целых шесть месяцев. В случае если заемщик с документами в руках сможет доказать, что его доход в предыдущий месяц снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, платежи приостанавливаются на срок до полугода. Правда, есть одно "но" - во время кредитных каникул проценты по кредиту, хоть и по льготной ставке, но продолжают начисляться, и итоговая сумма долга возрастает. Предполагается, что за это время заемщик решит финансовые трудности и далее продолжит вносить платежи в плановом порядке, в том числе и за период отсрочки. И потому кредитные каникулы - это инструмент уйти от дефолта для тех, кто действительно оказался в трудной ситуации.

3. Не забывать читать договор и считать деньги

Лишь треть клиентов банков внимательно читают договор и приложения к нему. Около 40% обратившихся с просьбой предоставить им кредитные каникулы получили отказ.

Причины самые разные, но чаще всего это несоответствие требованиям закона. Поэтому банки и начали предлагать заемщикам свои программы реструктуризации. Как выяснилось, не все они такие же щадящие, как "каникулы", в том числе и потому что заемщикам некуда деваться.

Чего стоит прочитать внимательно условия, разобрать каждый пункт дополнительного соглашения? Чего стоит подсчитать, на сколько вырастет в итоге долг - неважно, по каникулам ли или по программам реструктуризации? Избежать самообмана просто - нужно читать все, что подписываете. И делать расчет новых условий хоть бы и от руки и на бумажке, но сравнивая размер переплаты здесь и сейчас, а не через три месяца.

4. Помнить, что кредит берет один, а платят все

Если кредит берется не на сиюминутные желания, а на необходимые вещи, то вряд ли стоит принимать решение единолично. Статистика говорит, что среди должников семейных пар в несколько раз меньше, чем тех, кто находится в разводе или не связал себя узами брака.

Изначально решение об оформлении кредита стоит принимать сообща, особенно, если речь идет о крупных суммах. Ведь даже если кредит берет один, платить за него в итоге всем вместе (а как иначе объяснить потом, почему вдруг надо платить за кредит, а не покупать то, на что рассчитывали близкие). И даже если решение взять кредит общее, пусть ежемесячный платеж не превышает 30-40% от зарплаты одного члена семьи, ведь зарплата второго - это ваша "подушка безопасности".

5. Составить план "Б" по погашению долга

Иногда отказ от самых маленьких излишеств позволяет сэкономить приличную сумму и досрочно погасить кредит. И потому лучше взять кредит на максимальный срок с минимальным платежом для подстраховки и вносить платежи на 10-25% больше положенного для быстрого погашения. Это - ваш секретный план, о котором банкам и иным кредиторам знать необязательно!