Как правильно брать кредиты в коронакризис

1. Брать кредит, если это действительно надо
Около четверти заемщиков берут деньги в долг для покрытия трат на сиюминутные желания, то есть на вещи, от которые можно либо отказаться, либо накопить на них самостоятельно. Ситуацию осложняет и тот факт, что существенная часть из них не соизмеряют свои финансовые возможности с размером ежемесячных выплат. Многие не готовы переходить на более экономный режим, отказывать себе в привычном. Как следствие, в случае наступления кризисного момента эти клиенты в первую очередь попадают в зону риска. Именно они первыми стали обращаться в банки с просьбой предоставить им кредитные каникулы.
2. Кредитные каникулы - это отсрочка долга, за которую надо платить
К сожалению, многие потребители восприняли "каникулы" как легальный способ не платить по кредиту целых шесть месяцев. В случае если заемщик с документами в руках сможет доказать, что его доход в предыдущий месяц снизился на 30% по сравнению с прошлым годом, платежи приостанавливаются на срок до полугода. Правда, есть одно "но" - во время кредитных каникул проценты по кредиту, хоть и по льготной ставке, но продолжают начисляться, и итоговая сумма долга возрастает. Предполагается, что за это время заемщик решит финансовые трудности и далее продолжит вносить платежи в плановом порядке, в том числе и за период отсрочки. И потому кредитные каникулы - это инструмент уйти от дефолта для тех, кто действительно оказался в трудной ситуации.
3. Не забывать читать договор и считать деньги
Лишь треть клиентов банков внимательно читают договор и приложения к нему. Около 40% обратившихся с просьбой предоставить им кредитные каникулы получили отказ.
Причины самые разные, но чаще всего это несоответствие требованиям закона. Поэтому банки и начали предлагать заемщикам свои программы реструктуризации. Как выяснилось, не все они такие же щадящие, как "каникулы", в том числе и потому что заемщикам некуда деваться.
Чего стоит прочитать внимательно условия, разобрать каждый пункт дополнительного соглашения? Чего стоит подсчитать, на сколько вырастет в итоге долг - неважно, по каникулам ли или по программам реструктуризации? Избежать самообмана просто - нужно читать все, что подписываете. И делать расчет новых условий хоть бы и от руки и на бумажке, но сравнивая размер переплаты здесь и сейчас, а не через три месяца.
4. Помнить, что кредит берет один, а платят все
Если кредит берется не на сиюминутные желания, а на необходимые вещи, то вряд ли стоит принимать решение единолично. Статистика говорит, что среди должников семейных пар в несколько раз меньше, чем тех, кто находится в разводе или не связал себя узами брака.
Изначально решение об оформлении кредита стоит принимать сообща, особенно, если речь идет о крупных суммах. Ведь даже если кредит берет один, платить за него в итоге всем вместе (а как иначе объяснить потом, почему вдруг надо платить за кредит, а не покупать то, на что рассчитывали близкие). И даже если решение взять кредит общее, пусть ежемесячный платеж не превышает 30-40% от зарплаты одного члена семьи, ведь зарплата второго - это ваша "подушка безопасности".
5. Составить план "Б" по погашению долга
Иногда отказ от самых маленьких излишеств позволяет сэкономить приличную сумму и досрочно погасить кредит. И потому лучше взять кредит на максимальный срок с минимальным платежом для подстраховки и вносить платежи на 10-25% больше положенного для быстрого погашения. Это - ваш секретный план, о котором банкам и иным кредиторам знать необязательно!