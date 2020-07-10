Как работодатели поддерживают студентов российских вузов

Как выпустить классного специалиста, за которым бы выстроилась очередь из работодателей? Как предприятию заинтересовать потенциального сотрудника еще на стадии учебы в вузе? Какие изменения внести в учебные программы?

Сориентироваться поможет наставник или ментор. Кто это? Выпускник университета, который представляет крупную компанию города, края или области, где находится вуз. В Минобрнауки рассказали, какие программы наставничества есть в российских вузах.

Например, в Тульском госуниверситете систему наставничества активно используют для подготовки выпускников к работе на крупнейших предприятиях оборонной промышленности Тульской области. Есть и отдельные курсы, и "модули" в рамках уже существующих университетских программ. Важно, что часть занятий проходит на территории предприятий. Но это не просто практика. Самым активным и талантливым работодатель назначает именные стипендии, приглашает в актуальные проекты. По сути, им уже "забронировано" рабочее место.

Система наставничества активно развивается и в сфере информационных технологий. IT-компании региона, многими из которых руководят выпускники ТулГУ, организуют для студентов курсы, которые встраиваются в расписание учебных занятий.

- Система наставничества на традиционных тульских производствах существовала всегда, и сегодня она переживает определенный ренессанс, - прокомментировал проректор ТулГУ Эдуард Темнов. - Активно включаются в эту работу и новые компании, предлагая оригинальные подходы к подготовке студентов. С каждым работодателем мы обсуждаем конкретные проекты, которые воплощаются во взаимовыгодное сотрудничество: выпускник находит интересную работу по своей специальности, а партнер вуза получает грамотного мотивированного специалиста, базовые знания которого подкреплены опытом наставника.

В Воронежском техническом госуниверситете с 2017 года успешно функционирует Центр развития талантливой молодежи.

- Наставничество играет важную роль в формировании квалифицированных кадров, - подчеркивает проректор по воспитательной работе ВТГУ Антон Ходунов. - Наставник "раскрывает" таланты студентов, подсказывает, где они могут их применить, учит "оптимизировать" свои ресурсы и идти к карьере осознанно.

Студенты проходят практику на предприятиях и пишут дипломы по актуальным для компаний темам.

В Пензенском государственном университете с 2019 года действует совместный с местными предприятиям проект по подготовке специалистов в области маркетинга и торгового дела. Ведущие сотрудники компаний встречаются со студентами экономических специальностей ПГУ, организуют стажировки и практику по направлениям "Менеджмент" и "Торговое дело". Приятный бонус: абитуриенты, поступающие на эти направления подготовки по контракту, смогут получить полную или частичную компенсацию стоимости обучения за счет грантов и стипендий группы компаний, а также в счет последующего трудоустройства.

- Подготовка профессиональных кадров - это дорога с двусторонним движением. Участниками должен быть как вуз, так и работодатель, - уверен ректор ПГУ Александр Гуляков. По его словам, наставничество позволит не только сформировать наиболее актуальные профессиональные навыки, но и заранее познакомит студента с корпоративной культурой.