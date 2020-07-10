Какие тайны откроет экспозиция о князе Потемкине в Кричевском музее

Перелистывая исторические шедевры российского писателя Валентина Пикуля, всегда поражаешься калейдоскопу величайших открытий и чудовищных преступлений человечества, которые способна хранить историческая память.

Вот и опять, накануне очередной годовщины со дня рождения этого удивительного знатока XVIII века, который писатель в камерной обстановке любил величать "бабьим веком" русской истории, один из его знаменитых героев из смоленской глубинки начнет обретать свою былую славу, в том числе, в виртуальной экспозиции, посвященной жизни генерал-фельдмаршала, князя Григория Александровича Потемкина-Таврического. А готовят ее в стенах двухсотлетнего замка бывшего фаворита Екатерины Великой, а ныне - Кричевском историческом музее Беларуси совместно с коллегами из Смоленска, где родился прославленный дипломат и полководец.

Причем этот мультимедийный проект с российским агентством интеграционных инициатив "Дорогами Потемкина: по памятным местам князя-созидателя", пояснил БЕЛТА директор музея Владимир Мищенко, стал реальностью благодаря выделению гранта президента Российской Федерации. Он будет содержать видеоподборки, тексты и фотографии, инфографику и интерактивы. Коллеги из Союзного государства, уточнил он, постараются объединить в нем все самые знаковые места князя-реформатора земли российской, познакомить с историей его жизни и труда, рассказать про наследие его потомков.

Будет уместным добавить, что проектированием архитектурного шедевра занимался русский зодчий Иван Старов, на счету которого значатся Таврический дворец и соборы в Санкт-Петербурге, на Украине, архитектурные сооружения в Туле и в Ростове-на-Дону. Как известно, князь скромностью не отличался. Поэтому в Кричевском дворце планировалось 60 комнат и залов плюс английский парк с двумя водоемами.

Словом, когда в 1775 году он получил из рук Екатерины в дар город на реке Сож, то влюбился, прежде всего, в его стратегическую перспективу, полагая, что Кричев наделен хорошей транспортной доступностью как по суше, так и по воде.

Кроме того, город был окружен реликтовыми лесами, которые были так необходимы для растущего Черноморского флота России. По-хозяйски засучив рукава, князь решил в кратчайшие сроки превратить его в транзитную базу на пути в столь любимую сердцу Таврию.

И работа в новых владениях, благодаря его расторопности, не прекращалась ни днем, ни ночью. Как из-под земли вырастали на глазах горожан склады продовольствия, создавались мануфактуры: канатные, оружейные, пороховые и полотняные.

На возведенной верфи закладывались транспортные суда. Сохранились рапорты в Адмиралтейство, что только в 1786 году на ней построено 20 орудийных бригов, императорская яхта, 13 парусных торговых судов, 12 галер и три десятка барж.

Масштабы проектов были всегда созвучны и с мировоззрением неуемного российского патриота. Как-то, вспоминал князь, поздней ночью они возвращались по темным улицам Петербурга во дворец. "Императрица вдруг сказала, что Россия - не государство. - А что же это, матушка? - удивился фаворит. - Россия - вселенная! Сколько в ней климатов, сколько народов, сколько языков, нравов и верований".

В течение 17 лет Григорий Потемкин являлся главным советником Екатерины II, участвуя в государственных делах. Именно он стал инициатором присоединения Крыма к России в 1783 году. А спустя год князь был удостоен звания генерал-фельдмаршала, назначен президентом Военной коллегии и генерал-губернатором Таврической и Екатеринославской губерний. Основав город Севастополь, именно Потемкин сделал его главной военно-морской базой России на Черном море.

Триумфом российской политики называли в Европе организованную князем поездку Екатерины II на юг России в 1787 году. Этот вояж, кстати, произвел неизгладимое впечатление и на саму императрицу, которая удостоила Потемкина титулом светлейшего князя Таврического.

Историки в этой связи отмечают, что особое значение уделялось посещению императрицей столицы Крымского ханства - Бахчисарая. Этот город считался одним из важнейших пунктов ее путешествия. Ведь бывшая столица враждебного государства лежала буквально у ее ног. Именно здесь она среди ночи и написала поэтическое послание князю.

О Божьи чудеса! из предков кто моих

Спокойно почивал от орд и ханов их?

А мне мешает спать среди Бахчисарая

Табашный дым и крик; но, впрочем, место рая;

Хвалю тебя, мой друг, занявши здешний край,

Ты бдением своим все вяще укрепляй.

Кстати, и стартует музейный проект со встречи единомышленников - митап - в октябре на берегу Черного моря. В сборе уникальных экспонатов крымского периода жизни Григория Потемкина примут участие краеведы, историки, географы, специалисты в сфере туризма, молодежные активисты.

Запланировано и проведение международного исторического квеста "Чижево - малая родина Потемкина", который пройдет в Смоленской области. А чуть позже в Кричеве состоится пресс-тур и инстаграм-тур для журналистов и молодежи.

"Мы постараемся создать не только экспозицию, доступную каждому в любом уголке планеты, но хотим сделать новый туристический маршрут, который соединит Смоленск, Кричев и Крымский полуостров", - поделился своими планами директор музея в Могилевской области.