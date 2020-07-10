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10.07.2020 09:20

Китайские эксперты усомнились в перспективах выхода США из ВОЗ

Текст: Константин Щепин (проект "Россия-Китай: события и комментарии")
В Китае со скептицизмом отнеслись к американскому оповещению о разрыве отношений со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) с 6 июля 2021 года. Большинство экспертов указывают, что "конъюнктурное и недальновидное" решение Трампа будет не так-то просто воплотить в жизнь по целому ряду причин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Профессор китайского института международных отношений Ли Хайдун подчеркивает, что в вопросе выхода США из ВОЗ остается множество неопределенных моментов. Во-первых, после предстоящих в ноябре выборов президента США Трамп может уйти с президентского поста, а новая администрация в корне изменит курс. Даже в случае если Трамп сохранит за собой президентское кресло, он может изменить свою позицию под давлением мощного внутреннего лобби.

Так, 750 авторитетных экспертов в области международного права и медицины написали совместное письмо в Конгресс с призывом не допустить выхода США из ВОЗ. Они потребовали устроить срочные слушания относительно того, насколько выход из организации соответствует национальным интересам.

Спикер палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси отметила, что решение Трампа "является бессмысленным поступком, поскольку ВОЗ координирует глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19". "Президент подрывает попытки международного сообщества побороть коронавирусную инфекцию, рискуя миллионами жизней", - написала она в своем Twitter.

Конгрессмен от демократической партии Эрик Свалвэлл назвал разрыв отношений с ВОЗ "безответственным, безрассудным и уму непостижимым". "Выход из ВОЗ во время крупнейшего кризиса здравоохранения нашей эпохи - курс на самоуничтожение", - отмечает он.

В оппозицию Трампу встали не только демократы, но и его соратники-республиканцы. Председатель комитета по здравоохранению Конгресса, республиканец Ламар Александер прямо заявил о том, что "не согласен с решением президента".

Во-вторых, могут возникнуть процессуальные затруднения на пути разрыва отношений между США и ВОЗ. В американской резолюции о вступлении в ВОЗ от 1984 года обозначены два условия выхода страны из организации. Первое выполнено: это уведомление за год до выхода. С выполнением второго условия могут возникнуть трудности. Речь идет о полном выполнении обязательств по финансированию ВОЗ перед выходом. В 2020-2021 году США должны внести в ВОЗ 231,5 млн долларов. Кроме того, у Вашингтона остается непогашенный долг перед организацией размером в 198,3 млн долларов. Если Соединенные Штаты не расплатятся по долгам, выход из ВОЗ будет незаконным по самому же американскому законодательству. При этом если американская администрация зачастую действуют в обход международного законодательства, то свои внутренние положения ей преступить будет гораздо труднее.

Наконец, в-третьих, разрыв отношений с ВОЗ крайне невыгоден Вашингтону, поскольку нанесет серьезный удар и по системе здравоохранения, и по международному имиджу США. Так, издание Foreign Policy подчеркнуло: выход из с ВОЗ лишит США доступа к глобальной системе наблюдения за распространением заболеваний. А президент Американского общества инфекционных болезней Томас Файл добавил: "Без ВОЗ Америка не сможет адекватно реагировать на эпидемические угрозы".

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