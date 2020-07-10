Китайско-российский симпозиум на тему коронавируса прошел по видеосвязи

Гао Фу обрисовал эпидемическую ситуацию в Китае, выразил надежду на укрепление совместных исследований с российской стороной в области лечения туберкулеза, гриппа, СПИДа, COVID-19 и других инфекционных заболеваний. Виталий Зверев, в свою очередь, отметил, что сейчас трудно предсказать тенденцию развития нового коронавируса. По его словам, людям придется сосуществовать с ним в течение определенного периода времени.

Участники симпозиума единодушно подчеркнули необходимость сотрудничества ученых всего мира в условиях эпидемии. Китай и Россия обсудят следующие шаги в областях разработки вакцин, клинических испытаний, скрининга противовирусных препаратов, подготовки аспирантов и обмена информацией.

По словам организаторов, успешное проведение этого симпозиума поможет китайским и российским вирусологам обменяться новейшими результатами исследований и даст больше идей и возможностей для изучения инфекционных заболеваний в обеих странах.