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"Корабль утонул". Россияне максимально скучно описали любимые фильмы

Текст:   Антон Благовещенский
10.07.2020,  
15:11
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В русскоязычном твиттере случился новый флешмоб на несколько тысяч комментариев: пользователи придумывают максимально скучные описания к своим любимым фильмам.

Все началось с поста в паблике "Усталый монтажер" в Facebook (более тысячи комментариев), а затем перешло в Twitter.

Собрали наиболее интересные описания известных фильмов.

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