"Корабль утонул". Россияне максимально скучно описали любимые фильмы

В русскоязычном твиттере случился новый флешмоб на несколько тысяч комментариев: пользователи придумывают максимально скучные описания к своим любимым фильмам.
Все началось с поста в паблике "Усталый монтажер" в Facebook (более тысячи комментариев), а затем перешло в Twitter.
Собрали наиболее интересные описания известных фильмов.
Ну там Аню задавил поезд— 🤷♀️дорогие дешёвые люди🤷♀️ (@thissickman) July 7, 2020
Корабль утонул— Hyde. Steven Hyde. (@guzman4life_) July 7, 2020
Заседание гаражного кооператива— Из Жизни Углеводородов (@vokrug_schumm) July 7, 2020
Пацан получил в наследство от дяди проблемную бижутерию. Пришлось расплавить.— джокушка ловушкера 🧠 (@badbadloki) July 7, 2020
Богатый грустный чувак носит костюм мыши и считает что он герой и нужен городу— богиня прокрастинации (@mrslindemann17) July 7, 2020
Мужчина нашёл маску, а она ему как раз.— Artem (@artem_znv) July 7, 2020
мужчину приговорили к смерти и он умер— NoSoCheck (@Nosochek_Inside) July 7, 2020
Ну или: двое мужчин решили найти заначку, которую теща одного из них спрятала в стул— Ольга Гарбар (@garbbary) July 7, 2020
Парень который может управлять временем пытается жить обычную счастливую жизнь с семьёй— Wэ agma 🐍🕷🦄 (@Agma_Tery_Nahyi) July 7, 2020
Предприимчивый бизнесмен очень любит шоколад и не очень любит детей— Нервозная мэм (@nerve_is_me) July 7, 2020
В течении всего фильма чуваки идут из хвоста поезда в голову и выходят из поезда в конце фильма.— Paul Backa (@Paul_Backa) July 7, 2020