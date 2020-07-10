"Корабль утонул". Россияне максимально скучно описали любимые фильмы

В русскоязычном твиттере случился новый флешмоб на несколько тысяч комментариев: пользователи придумывают максимально скучные описания к своим любимым фильмам.

Все началось с поста в паблике "Усталый монтажер" в Facebook (более тысячи комментариев), а затем перешло в Twitter.

Собрали наиболее интересные описания известных фильмов.

Ну там Аню задавил поезд — 🤷‍♀️дорогие дешёвые люди🤷‍♀️ (@thissickman) July 7, 2020

Корабль утонул — Hyde. Steven Hyde. (@guzman4life_) July 7, 2020

Заседание гаражного кооператива — Из Жизни Углеводородов (@vokrug_schumm) July 7, 2020

Пацан получил в наследство от дяди проблемную бижутерию. Пришлось расплавить. — джокушка ловушкера 🧠 (@badbadloki) July 7, 2020

Богатый грустный чувак носит костюм мыши и считает что он герой и нужен городу — богиня прокрастинации (@mrslindemann17) July 7, 2020

Мужчина нашёл маску, а она ему как раз. — Artem (@artem_znv) July 7, 2020

мужчину приговорили к смерти и он умер — NoSoCheck (@Nosochek_Inside) July 7, 2020

Ну или: двое мужчин решили найти заначку, которую теща одного из них спрятала в стул — Ольга Гарбар (@garbbary) July 7, 2020

Парень который может управлять временем пытается жить обычную счастливую жизнь с семьёй — Wэ agma 🐍🕷🦄 (@Agma_Tery_Nahyi) July 7, 2020

Предприимчивый бизнесмен очень любит шоколад и не очень любит детей — Нервозная мэм (@nerve_is_me) July 7, 2020