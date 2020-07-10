Косачев оценил планы Нидерландов подать иск в ЕСПЧ против России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал странной инициативу правительства Нидерландов подать иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения малазийского Boeing на востоке Украины.

"Весьма странная инициатива во всех отношениях: не завершено следствие - это раз, нет судебных решений национального уровня - это два, и, наконец, при чем здесь ЕСПЧ?" - сказал он "Интерфаксу".

Ранее в пятницу кабмин Нидерландов опубликовал заявление. "Сегодня голландское правительство решило подать иск против России в ЕСПЧ за ее роль в крушении рейса МН17", - говорится в документе, опубликованном МИД королевства.