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10.07.2020 18:19
Рубрика: Власть

Косачев прокомментировал решение превратить собор Святой Софии в мечеть

Текст: Константин Косачев (председатель комитета Совета Федерации по международным делам)
Госсовет Турции (он же - высший административный суд страны) все же аннулировал решение властей от 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей. То есть теперь храм вновь будет использоваться в качестве мечети, и это, конечно же, вызовет крайне негативную реакцию во всем христианском мире.

Конечно, можно говорить, что это сугубо внутреннее дело любой страны, что ей делать со своими архитектурными памятниками. Но собор - величайшая реликвия мирового христианства, имеющая непосредственное отношение к его истории.

Фото: Getty Images
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть

При этом я бы не усматривал здесь стремление непосредственно Эрдогана бросить какой-то вызов внешним силам, даже несмотря на уже постоянные пикировки с Грецией по данному вопросу: каждый раз, когда в Святой Софии читали суры из Корана, МИД Греции заявлял протесты. Превалируют здесь все же внутриполитические сюжеты - Эрдоган набирает очки в стане сторонников исламизации Турции, выбивая также козыри из рук своих консервативных оппонентов. Не прекращаются и разговоры о досрочных парламентских выборах, где смена статуса собора Святой Софии также может сыграть на руку правящим силам.

Все это объяснения, но никак не оправдания тому, что теперь потеряет свой нейтральный музейный статус уникальное историческое здание, сохранявшее и христианские, и мусульманские элементы убранства, которое служило долгие годы символом межрелигиозного мира не только в самой Турции. Свою обеспокоенность высказали многие политические и христианские силы мира, и, полагаю, Анкаре предстоит теперь выглядеть в глазах всего мира нарушителем межрелигиозного баланса и терять свой авторитет в качестве важного регионального игрока.

Очень жаль, что так произошло.

Источник: страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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