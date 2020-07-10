Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям

Киев должен подтвердить или опровергнуть заявления высокопоставленных украинских чиновников в отношении Минских договоренностей, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Напомним, накануне вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом "уже неактуальны" и "не соответствуют тем обстоятельствам, во время которых они заключались".

"Мы не перестаем удивляться, когда с завидным постоянством слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются", - подчеркнул Дмитрий Козак. Его слова приводит ТАСС.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе", - сказал он.