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10.07.2020 17:15
Рубрика: Власть

Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям

Текст: Владимир Шилов

Киев должен подтвердить или опровергнуть заявления высокопоставленных украинских чиновников в отношении Минских договоренностей, считает заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Напомним, накануне вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения во многом "уже неактуальны" и "не соответствуют тем обстоятельствам, во время которых они заключались".

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"Мы не перестаем удивляться, когда с завидным постоянством слышим от наших украинских коллег с официальным статусом различного рода публичные суждения, которые противоречат друг другу или в последующем опровергаются", - подчеркнул Дмитрий Козак. Его слова приводит ТАСС.

"Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или не будет опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из Минских соглашений, а следовательно и из минского и "нормандского" форматов переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе", - сказал он.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Переговоры по урегулированию конфликта на Украине

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