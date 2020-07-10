Кремль не располагает информацией о следствии по делу Сафронова

Кремль не располагает информацией о следствии по делу советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, закон о гостайне должен соблюдаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы просто не располагаем информацией о следственных материалах и, конечно, мы не можем знать в деталях о том, как идет следствие и на чем оно фокусируется. Это просто невозможно", - сказал он журналистам.

В Кремле не считают, что закрытый режим рассмотрения дела может стать дестабилизирующим фактором в обществе. Песков отметил, что повышенный интерес цеха по отношению к судьбе коллеги понятен. "Поверьте, мы тоже переживаем по этому поводу, но здесь мы все-таки должны четко, скажем так, понимать: есть закон о гостайне, есть секретный режим, и он должен соблюдаться. Здесь не должно быть места эмоциям", - подчеркнул представитель Кремля.