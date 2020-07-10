Новости

Последний танец: вышел клип на прощальную песню группы "Время и Стекло" 14:09
В Краснодаре полиция задержала организаторов притона интим-услуг 14:07
В МИД прокомментировали ход переговоров с Японией о мирном договоре 14:06
В Иране обнаружены многовековые петроглифы 13:58
В Китае найдена гробница влиятельного полководца 13:55
Кремль: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году 13:54
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности 13:53
На замначальника нижегородского ГУФСИН завели уголовное дело 13:52
Лавров рассказал о позиции России в отношении Договора по открытому небу 13:44
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза РФ 13:43
Кремль не располагает информацией о следствии по делу Сафронова 13:41
В Вологодской области молния ударила в купол церкви 13:39
Названа дата запуска скоростной "Ласточки" из Москвы в Кострому 13:38
Фото: Паулина Андреева в образе последней любви Виктора Цоя 13:35
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения 13:32
Лукашенко рассказал, на что тратил заработанные деньги в студотрядах 13:30
Маркони отказался от слов о "фейковом" разводе Харламова и Асмус 13:28
В Рязани врачи провели первую в России операцию сразу на двух органах 13:28
Песков: В РФ отсутствует шпиономания по сравнению с США и Европой 13:21
Оползень перекрыл федеральную трассу в Красноярском крае 13:20
Евросоюз сократит 7-летний план бюджета на 25 млрд евро из-за разногласий 13:17
В Кремле не обсуждают отмену дня тишины перед выборами 13:08
Свердловские онкологи спасли пациента с опухолью единственной почки 13:07
Ford может прекратить выпуск полицейских машин из-за расизма 13:03
Следователь по делу Фургала: Фигурантам дела начали поступать угрозы 12:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 13:54
Рубрика: Власть

Кремль: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

Текст: Ксения Воронцова

Никакого обмена поздравлениями между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию, что в 2014 году Порошенко поздравлял Путина с Днем России. Песков не подтвердил это.

Фото: Юрий Машков/ТАСС
Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения РФ на Украину

"Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - заявил он.

Представитель Кремля также сказал, что не знает и о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины

Главное сегодня

Песков: В РФ отсутствует шпиономания по сравнению с США и Европой
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Следователь по делу Фургала: Фигурантам дела начали поступать угрозы
Представитель ВОЗ оценила вероятность второй волны COVID-19 в России
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации