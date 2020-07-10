Кремль: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

Никакого обмена поздравлениями между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались, могут ли в Кремле подтвердить или опровергнуть информацию, что в 2014 году Порошенко поздравлял Путина с Днем России. Песков не подтвердил это.

"Никаких обменов поздравительными посланиями, которые протокольно предусмотрены по таким национальным праздникам, не осуществлялось. Не осуществляется, собственно, и сейчас, к сожалению", - заявил он.

Представитель Кремля также сказал, что не знает и о телефонных разговорах, во время которых звучали такие поздравления.