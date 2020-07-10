Лавров рассказал о позиции России в отношении Договора по открытому небу

Россия рассматривает разные варианты своих дальнейших действий в связи с выходом США из Договора по открытому небу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Москва, сказал российский министр, примет окончательное решение, оставаться ли в договоре, "когда взвесит все последствия выхода из него Вашингтона".

Соглашение, подписанное еще в 1992 году в Хельсинки, позволяет трем десяткам стран, включая Россию, проводить разведывательные полеты над территориями друг друга для укрепления взаимного доверия. Ранее в МИД напомнили, что важным условием участия Москвы в этом международном соглашении была возможность инспектировать американскую территорию.