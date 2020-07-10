Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3

Судьба Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) предрешена из-за неконструктивной позиции США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Судя по всему, решение не продлевать этот договор в США уже принято. Та настойчивость, с которой акцентируется безальтернативность перевода всего разговора в трехстороннюю плоскость, она говорит о том, что это уже предрешено", - сказал Лавров. Его слова приводит ТАСС.

Напомним, ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва не ставит пред собой задачу любой ценой спасти СНВ-3.