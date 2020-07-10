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10.07.2020 17:01
Рубрика: Спорт

Матч "Локомотив" - ЦСКА перенесен из-за VAR

Текст: Максим Домчев
Российская премьер-лига сообщает об изменении даты проведения двух матчей 29-го тура чемпионата страны. С 15 на 16 июля перенесены встречи между "Локомотивом" и ЦСКА, а также между "Рубином" и "Ростовом".
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

"Бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь - два матча 29-го тура были перенесены на 16 июля. "Рубин" и "Ростов" сыграют 16 июля в 18:00, московское дерби "Локомотива" и ЦСКА начнется в 20:30", - говорится в сообщении.

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Причиной для такого решения стала невозможность использования системы VAR на всех матчах 29-го тура. После переноса все восемь матчей тура пройдут при поддержке системы видеопомощи арбитрам.

"Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.

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