Матч "Локомотив" - ЦСКА перенесен из-за VAR

Российская премьер-лига сообщает об изменении даты проведения двух матчей 29-го тура чемпионата страны. С 15 на 16 июля перенесены встречи между "Локомотивом" и ЦСКА, а также между "Рубином" и "Ростовом".

"Бюро Исполкома РФС рассмотрело предложение РПЛ и внесло изменение в календарь - два матча 29-го тура были перенесены на 16 июля. "Рубин" и "Ростов" сыграют 16 июля в 18:00, московское дерби "Локомотива" и ЦСКА начнется в 20:30", - говорится в сообщении.

Причиной для такого решения стала невозможность использования системы VAR на всех матчах 29-го тура. После переноса все восемь матчей тура пройдут при поддержке системы видеопомощи арбитрам.

"Из-за плотного расписания матчей и наложения по времени система VAR физически не могла быть развернута на всех играх тура. Для функционирования системы на всех матчах финального отрезка сезона РПЛ согласовала переносы матчей с клубами, после чего вышла с обращением в Российский футбольный союз", - говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.