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10.07.2020 14:11
Рубрика: Власть

Медведев предложил создать стратегию действий по борьбе с эпидемиями

Текст: Владимир Кузьмин
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев провел совещание по активизации международного сотрудничества для борьбы с новой коронавирсной инфекцией и другими эпидемиями. Он констатировал, что справиться с пандемией удалось далеко не везде. Всего в мире заболели более 12 миллионов человек, около 550 тысяч скончались.

В России число заболевших превысило 700 тысяч. За время пандемии в стране зафиксировано 11 тысяч летальных исходов, выздоровело более 490 тысяч человек. "Эти цифры весьма серьезны. Говорят они о том, что для того, чтобы нам справиться с этой проблемой, помимо тех внутренних решений, которые мы принимаем, надо придать новый импульс международному сотрудничеству", - считает Медведев.

Фото: iStock
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Россия с самого начала наладила регулярный контакт с профильными ведомствами других стран, отметил замглавы Совбеза. В Москве продолжают выступать за укрепление авторитета Всемирной организации здравоохранения, несмотря на значительное количество критических стрел, выпущенных в ее адрес. "Другой организации, которая занималась бы координацией многосторонних усилий по борьбе с пандемией, просто не существует", - сказал Дмитрий Медведев.

В числе первых в мире наша страна начала производство диагностических тест-систем на коронавирус. Сегодня они используются в более чем 30 странах мира, куда в общей сложности направили более 600 тысяч тестов, заявил заместитель председателя Совета безопасности. На действия России в борьбе с заболеванием во многом ориентируются страны постсоветского пространства, к опыту и наработкам проявляют интерес на африканском континенте.

"Мы должны усилить работу по продвижению наших подходов за рубежом, - подчеркнул Медведев. - Есть предложение сформировать стратегию действий Российской Федерации на мировой арене по борьбе с эпидемиологическими заболеваниями в современных условиях". Вопросы обеспечения биологической безопасности необходимо включить в повестку Организации Договора о коллективной безопасности и других региональных организаций.

Зампред Совбеза также отметил, что не все страны мира занимают корректную позицию. Он напомнил о ведении Соединенными Штатами Америки биологических разработок в лабораториях, размещенных на территориях смежных с Россией государств. "Подобная деятельность, если она ведется, наверно, может быть полезной, но она не должна вызывать никаких подозрений. К сожалению, в сегодняшнем мире такие подозрения возникают", - заявил Медведев.

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