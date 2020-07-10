Мэр Нью-Йорка помог написать "Black Lives Matter" возле башни Трампа

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио помог афроамериканцам написать "Black Lives Matter" ("Жизни темнокожих имеют значение") перед башней Трампа (Trump Tower) на Манхэттене. Неделю назад хозяин Белого дома назвал это движение "символом ненависти". Активисты признались, что специально выбрали площадку перед Trump Tower, чтобы показать президенту: "он не может игнорировать темнокожих".

Де Блазио дали кисть, чтобы он написал желтыми буквами на Пятой авеню название движения. При этом активисты скандировали: "Чьи улицы? Это наши улицы!", сообщает Guardian. Еще в июне Дональд Трамп заявил, что надпись будет "очернять роскошную Пятую авеню" и "еще больше противодействовать всему тому лучшему, что есть в Нью-Йорке".

Глава Белого дома жил в Trump Tower, прежде чем вступил в должность президента, но в последнее время редко появляется там. Чаще посещает Флориду, где находится его гольф-клуб. Но бизнес-империя Трампа все еще в Trump Tower.

Ранее Вашингтон стал первым американским городом, где огромными желтыми буквами на улице, ведущей в Белый дом, было написано "Black Lives Matter". Мэр города (противник Трампа) Мюриэль Баузер, которая приняла участие в акции, заявила, что надпись "должна показать солидарность с американцами, возмущенными убийством Джорджа Флойда в Миннеаполисе".