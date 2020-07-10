Минфин подготовил законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли

Минфин РФ сообщил, что по поручению президента Владимира Путина подготовил поправки в законодательство о проведении "налогового маневра" в IT-отрасли.

Ранее глава государства распорядился обеспечить внесение в законодательство изменений, "касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%", а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты российских регионов, в размере 0%.

Главным исполнителем поручения был назначен Минфин, и он уже передал предварительный вариант документа в правительство. Как сообщает ведомство, "проектом предусматривается снижение уже действующего льготного тарифа страховых взносов для IT-компаний в размере 14% до 7,6%, причем на бессрочный период. Также для этой категории налогоплательщиков ставка налога на прибыль устанавливается в размере 3%, что в несколько раз ниже действующей ставки 20%".

Аналогичные преференции по страховым взносам и налогу на прибыль будут установлены также для организаций, осуществляющих деятельность по проектированию и разработке изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции и включенных в соответствующий реестр. Вести его будет уже не Минфин, а Минпромторг.