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10.07.2020 19:53
Рубрика: Происшествия

Минюст отверг обвинения в причастности РФ к крушению Boeing на Украине

Текст: Владислав Куликов

В министерстве юстиции России сообщили, что до настоящего времени власти Российской Федерации не уведомлялись Европейским Судом по правам человека о подаче Нидерландами против России жалобы на обстоятельства крушения малазийского Boeing в 2014 году в небе над Украиной.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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"В случае поступления уведомления о жалобе Минюстом России будет организована необходимая работа во взаимодействии с компетентными органами, - рассказали в ведомстве. - Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский Суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость. Данный этап может занять несколько лет".

Как отметили в Минюсте, Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека.

"Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах", подчеркивают в ведомстве.

Ранее появилась информация, что правительство Нидерландов заявило о решении подать иск против России в Европейский суд по правам человека в связи с крушением рейса MH17.

Происшествия Правосудие Суд Правительство Минюст Международные организации ЕСПЧ Крушение Boeing под Донецком

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