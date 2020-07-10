Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерновых на уровне 122,5 млн тонн

В России продолжается уборка урожая. Зерновые культуры в целом по стране собраны с площади почти 5,2 млн га, намолочено 16,6 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе "Всероссийского дня поля" 10 июля.

По его оценке, посевная в России прошла штатно и достаточно успешно, ее площадь составила 80,2 млн га (на 300 тыс. га больше, чем годом ранее). На 500 тыс. га по сравнению с прошлым годом увеличился сев яровой пшеницы. Выросли посевные площади под кукурузу и подсолнечник - на 300 и 200 тыс. га соответственно.

По зерну Минсельхоз сохраняет предыдущий прогноз урожая на уровне не менее 122,5 млн тонн (в прошлом сезоне - 120,6 млн тонн), в том числе до 75 млн тонн пшеницы. Таким образом, Россия уже четвертый год подряд соберет урожай более 120 млн тонн зерна, подчеркнул Патрушев. Урожай масличных оценивается в размере до 22,5 млн тонн (столько же, сколько и в прошлом году), картофеля - до 22 млн тонн (в прошлом году - 7,5 млн тонн), овощей - 14,1 млн тонн (в прошлом году - 6,4 млн тонн).

Впрочем, министр признал, что в ряде регионов наблюдаются неблагоприятные погодные условия - так, в отдельных районах введен режим ЧС в связи с засухой. Между тем, он заверил, что Минсельхоз держит эту ситуацию на контроле. "Серьезных опасений относительно валового сбора у нас нет, так как ожидается высокий урожай в целом ряде других регионов, в частности в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна", - пояснил Патрушев.

Он также отметил, что ключевой задачей отрасли была и остается стабильность внутреннего продовольственного рынка. При этом необходимо укреплять позиции российского рынка за рубежом. Это требует планомерного увеличения объемов качественной сельхозпродукции. Но интенсивность использования сельхозземель растет, и это создает риск достижения предела роста производства сельхозпродукции на землях, которые уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Поэтому необходимо осваивать новые земли и развивать мелиорацию. Дмитрий Патрушев напомнил, что сейчас Минсельхоз занимается разработкой новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса.

"Мы рассчитываем, что реализация мероприятий позволит ввести в сельхозоборот не менее 12 млн га земли, создать возможности для модернизации, обновления мелиоративного комплекса. Мероприятия госпрограммы будут способствовать реализации потенциала сельского хозяйства, в частности, растениеводства", - рассказал министр.

По его оценке, наибольший потенциал увеличения объемов производства - у зерновых и зернобобовых, а также масличных культур. Он напомнил, что, согласно поручению президента, в 2024 году необходимо производить 145,1 млн зерновых и зернобобовых, план по масличным составляет 29,3 млн тонн.

Еще одно перспективное направление развития растениеводства - производство фруктов и ягод. В этом году урожай плодовых культур и ягод планируется на уровне 1 млн тонн. В соответствии с Доктриной промбезопасности, по ним самообеспеченность должна составить 60%, однако пока этот показатель не достигнут. Достижению этого норматива будет способствовать реализация дорожной карты по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции, которую ведомство разрабатывает по поручению президента.

Кроме того, есть перспективы для дальнейшего развития виноградарства. По словам Дмитрия Патрушева, ежегодно площадь новых виноградников растет, в 2019 году было заложено почти 7 тыс. га, что на 40% больше, чем годом ранее. К 2025 году нарастающим итогом показатель должен достичь 30 тыс. га. При этом положительный эффект в этом вопросе министр ожидает уже к концу этого года - прежде всего за счет нового закона о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу 26 июня 2020 года.