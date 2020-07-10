Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерновых на уровне 122,5 млн тонн

Новости

Козак призвал Киев прояснить позицию по минским договоренностям 17:15
В Петербурге таможенники попались на взятке в 900 тысяч рублей 17:09
АвтоВАЗ запатентовал для Lada новый мультируль 17:03
У фильма "Бэтмен навсегда" есть "более мрачная" версия 17:02
Дацюк продлил контракт с "Автомобилистом" 16:55
В Подмосковье завели уголовное дело на невнимательную няню 16:52
Анастасия Ракова: У 21,7% москвичей формируется иммунитет к COVID-19 16:41
Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью 16:33
В Калининграде восстановят старинный немецкий фонтан в зоопарке 16:18
В Челябинской области продлили режим самоизоляции и открыли ТЦ 16:15
Власти Франции расселили стихийный лагерь беженцев в Кале 16:15
В Германии обнаружили египетского шпиона 16:07
Lada Niva: ладья на решетке, другая приборка и версия Off-Road 16:04
В Воронеже создали программу для диагностики вирусной пневмонии 16:02
В Ингушетии задержали депутата Народного собрания республики 15:57
Вышел трейлер комедии про русского деда в Таиланде "Хэппи-энд" 15:57
Мосгорсуд продлил арест основателю ГК "Новый поток" до 13 октября 15:51
В БиГ ветеранам вручены медали по случаю 75-летия Великой Победы 15:43
Российский хоккеист скончался в возрасте 23 лет 15:40
Ответ Toyota FJ Cruiser и Ford Bronco. Китайцы выпустят крутой внедорожник 15:40
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах 15:26
Южная Корея ужесточит правила въезда для иностранцев 15:26
В Калужской области пострадавший в ДТП напал на прибывших медиков 15:23
Вышел трейлер триллера Невского с дочерью Ван Дамма "Темные мечты" 15:22
Власти Кореи обнародовали содержание предсмертной записки мэра Сеула 15:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
10.07.2020 16:37
Рубрика: Экономика

Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерновых на уровне 122,5 млн тонн

Текст: Татьяна Карабут
В России продолжается уборка урожая. Зерновые культуры в целом по стране собраны с площади почти 5,2 млн га, намолочено 16,6 млн тонн зерна, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в ходе "Всероссийского дня поля" 10 июля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По его оценке, посевная в России прошла штатно и достаточно успешно, ее площадь составила 80,2 млн га (на 300 тыс. га больше, чем годом ранее). На 500 тыс. га по сравнению с прошлым годом увеличился сев яровой пшеницы. Выросли посевные площади под кукурузу и подсолнечник - на 300 и 200 тыс. га соответственно.

Фото: iStock
Патрушев: Россия экспортировала в ушедшем агросезоне 41,7 млн тонн зерна

По зерну Минсельхоз сохраняет предыдущий прогноз урожая на уровне не менее 122,5 млн тонн (в прошлом сезоне - 120,6 млн тонн), в том числе до 75 млн тонн пшеницы. Таким образом, Россия уже четвертый год подряд соберет урожай более 120 млн тонн зерна, подчеркнул Патрушев. Урожай масличных оценивается в размере до 22,5 млн тонн (столько же, сколько и в прошлом году), картофеля - до 22 млн тонн (в прошлом году - 7,5 млн тонн), овощей - 14,1 млн тонн (в прошлом году - 6,4 млн тонн).

Впрочем, министр признал, что в ряде регионов наблюдаются неблагоприятные погодные условия - так, в отдельных районах введен режим ЧС в связи с засухой. Между тем, он заверил, что Минсельхоз держит эту ситуацию на контроле. "Серьезных опасений относительно валового сбора у нас нет, так как ожидается высокий урожай в целом ряде других регионов, в частности в Черноземье и Поволжье, где погода благоприятна", - пояснил Патрушев.

Он также отметил, что ключевой задачей отрасли была и остается стабильность внутреннего продовольственного рынка. При этом необходимо укреплять позиции российского рынка за рубежом. Это требует планомерного увеличения объемов качественной сельхозпродукции. Но интенсивность использования сельхозземель растет, и это создает риск достижения предела роста производства сельхозпродукции на землях, которые уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот. Поэтому необходимо осваивать новые земли и развивать мелиорацию. Дмитрий Патрушев напомнил, что сейчас Минсельхоз занимается разработкой новой государственной программы эффективного вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса.

"Мы рассчитываем, что реализация мероприятий позволит ввести в сельхозоборот не менее 12 млн га земли, создать возможности для модернизации, обновления мелиоративного комплекса. Мероприятия госпрограммы будут способствовать реализации потенциала сельского хозяйства, в частности, растениеводства", - рассказал министр.

По его оценке, наибольший потенциал увеличения объемов производства - у зерновых и зернобобовых, а также масличных культур. Он напомнил, что, согласно поручению президента, в 2024 году необходимо производить 145,1 млн зерновых и зернобобовых, план по масличным составляет 29,3 млн тонн.

Фото: iStock
Патрушев: Российский АПК по итогам года вырастет на два процента

Еще одно перспективное направление развития растениеводства - производство фруктов и ягод. В этом году урожай плодовых культур и ягод планируется на уровне 1 млн тонн. В соответствии с Доктриной промбезопасности, по ним самообеспеченность должна составить 60%, однако пока этот показатель не достигнут. Достижению этого норматива будет способствовать реализация дорожной карты по ускоренному развитию производства плодово-ягодной продукции, которую ведомство разрабатывает по поручению президента.

Кроме того, есть перспективы для дальнейшего развития виноградарства. По словам Дмитрия Патрушева, ежегодно площадь новых виноградников растет, в 2019 году было заложено почти 7 тыс. га, что на 40% больше, чем годом ранее. К 2025 году нарастающим итогом показатель должен достичь 30 тыс. га. При этом положительный эффект в этом вопросе министр ожидает уже к концу этого года - прежде всего за счет нового закона о виноградарстве и виноделии, который вступил в силу 26 июня 2020 года.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на Украине, в Ливии и на Балканах
Объем наличных денег в России достиг рекордного значения
Лавров: США предопределили судьбу СНВ-3
Собор Святая София в Стамбуле стал мечетью
За сутки в России подтверждено 6635 случаев COVID-19 в 85 регионах
Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников
Названы регионы с самими дешевыми новостройками