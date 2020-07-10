МВД: Растет только количество IT-преступлений

Количество преступлений, совершенных за полгода в России остается на уровне аналогичного периода прошлого года. При этом снижается число преступлений различной направленности, кроме тех, которые касаются сферы высоких технологий. Количество IT-преступлений растет, сообщили в МВД.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, общее количество преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации за 6 месяцев текущего года, примерно соответствует показателю годичной давности, снижение составило 0,1 процента. При этом число преступлений против личности сократилось на 8 процентов, совершенных с использованием оружия - на 10,1 процента, разбоев - на 20,2 процента, грабежей - на 11,4 процента, краж - на 2,9 процента.

Число преступлений, совершенных в общественных местах, уменьшилось на 10,6 процента, в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах - на 10,2 процента. Уличных разбоев стало меньше на 23,6 процента, грабежей - на 20,7 процента, краж - на 19,6 процента, хищений транспортных средств - на 28,7 процента.

Отмечается снижение на 14,7 процента количества зарегистрированных преступлений на объектах транспорта, в том числе по тяжким и особо тяжким составам на 15,9 процента.

Наблюдается уменьшение на 10,6 процента числа преступлений в сфере семейно-бытовых отношений, по которым расследованы уголовные дела, в том числе по фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 15,1 процента, средней тяжести - на 13,1 процента, легкого вреда здоровью - на 8,7 процента, побоев - на 50 процента.

Но существенным фактором, оказывающим негативное влияние на криминогенную ситуацию в стране, продолжает оставаться рост IT-преступности. За январь-июнь он составил 91,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а удельный вес указанных противоправных деяний в общей структуре преступности достиг 22,3 процента.