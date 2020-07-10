На "Всероссийском дне поля" задали приоритеты развития растениеводства

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев обсудил с экспертами стратегические ориентиры для отрасли и инструменты их достижения в рамках выставки "Всероссийский день поля - 2020". Она проходит в Брянской области с 9 по 11 июля.

В пленарном заседании в режиме онлайн приняли участие руководители федеральных органов власти, представители всех регионов России, бизнеса, науки и образования, отраслевых союзов и финансовых структур.

Министр отметил, что текущий год непростой - в том числе и для АПК, но даже в самые напряженные моменты аграрии не прекращали работу.

Под урожай 2020 года засеяно 80,2 миллиона гектаров. По сравнению с 2019-м увеличились площади, занятые яровой пшеницей, кукурузой и подсолнечником: на 500, 300 и 200 тысяч гектаров соответственно. Глава минсельхоза подчеркнул, что посевная прошла на достойном уровне, чему способствовала высокая обеспеченность аграриев удобрениями и техникой.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, природный фактор пока не повлиял на ход уборочных работ, которые начались на Северном Кавказе и юге страны. Зерновые культуры уже собраны с площади почти 5,2 миллиона гектаров, намолочено 16,6 миллиона тонн зерна.

- Постепенно в уборку включается все больше субъектов РФ, и можно рассчитывать на достойный урожай. В частности, по зерну планируем выйти на показатель не менее 122,5 миллиона тонн. Урожай масличных прогнозируется в объеме до 22,5 миллиона тонн, картофеля - около 22 миллиона тонн, овощей - 14,1 миллиона тонн, - заявил Дмитрий Патрушев.

Стратегическим ориентиром он назвал стабильность внутреннего продовольственного рынка. Необходимо укреплять позиции и за рубежом, планомерно наращивая производство качественной сельхозпродукции.

Учитывая то, что на уже обрабатываемых землях объемы выпуска продукции растениеводов близок к пределу, нужно системно вводить в оборот новые земли и развивать мелиорацию. Минсельхоз России разрабатывает соответствующую госпрограмму. Она позволит ввести в сельхозоборот не менее 12 миллионов гектаров, создать возможности для модернизации мелиоративного комплекса.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что в увеличении объемов наиболее нуждается производство зерновых и зернобобовых, а также масличных культур. Среди перспективных направлений он выделил плодовые культуры и ягоды, сбор которых в 2020 году планируется на уровне одного миллиона тонн. Минсельхоз разрабатывает "дорожную карту" по ускоренному развитию этой подотрасли.

Широкие перспективы открыты для виноградарства. В 2019 году было заложено почти семь тысяч гектаров виноградников - на 40 процентов больше, чем годом ранее. К 2025-му показатель должен достичь 30 тысяч гектаров. С 26 июня вступил в силу закон "О виноградарстве и виноделии". По словам министра, положительный эффект от его реализации будет заметен уже в текущем году.

Для достижения поставленных целей надо совершенствовать агротехнологии, усиливать работу по селекции и семеноводству, активно внедрять научные новинки в производство. Кроме того, требуется постоянная модернизация производства, для чего следует развивать механизмы льготного лизинга и кредитования.

В ходе совещания о ситуации на местах доложили руководители регионов, в том числе брянский губернатор Александр Богомаз.

В 2021 году "Всероссийский день поля" пройдет в Свердловской области.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой Министерства сельского хозяйства РФ