Наставник "Астон Виллы" назвал позорнейшим пенальти в матч против "МЮ"

Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит после поражения от "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3 назвал назначенный в ворота его команды пенальти позорнейшим. С ним согласился экс-голкипер "МЮ" Петер Шмейхель.

Инцидент, вызвавший гнев тренера и критику от легенды "Манчестер Юнайтед", произошел в первом тайме при счете 0:0. В штрафной хозяев упал игрок "МЮ" Бруну Фернандеш, а арбитр встречи назначил 11-метровый. На повторах четко было видно, что игрок гостей сам наступил на ногу защитнику Эзри Консы и назначать такой пенальти не стоило.

"До первого пропущенного гола мы играли неплохо, - цитирует ВВС слова Дина Смита. - После него все развалилось. Весь ход матча поменялся после назначение этого позорнейшего пенальти".

Согласился со Смитом и бывший голкипер "МЮ" датчанин Петер Шмейхель. В Twitter он раскритиковал решение арбитра матча.

"Извините, но это не пенальти. VAR остается посмешищем", - написал Шмейхель.

Наставник победителей Уле Гуннар Сульшер несмотря на это остался уверен в правильности решения арбитра. По его мнению фол был.