Объем наличных денег в России достиг рекордного значения

Объем наличных денег в обращении в России достиг на 1 июля рекордного значения в 12,42 трлн рублей, увеличившись за июль на 3,5%. Об этом говорится в статистике Центрального банка (ЦБ) России. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале февраля 2020 года в обращении находилось 10,5 трлн рублей, к концу месяца эта сумма выросла на 207 млрд рублей. Отмечается, что с началом пандемии коронавируса темпы роста резко ускорились: за март объем наличности в обращении вырос на 719 млрд рублей, за апрель - на 569 млрд рублей.

"В мае, когда в стране стали ослабляться ограничительные меры, темпы роста объемов наличности в обращении замедлились - показатель увеличился лишь на 268 млрд рублей. В июне же, когда начался сезон отпусков, темпы роста увеличились и объем вырос на 415 млрд рублей", - говорится в сообщении ЦБ.