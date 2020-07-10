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10.07.2020 17:12
Рубрика: Экономика

Аграрии увеличили объем внесения удобрений на 20 процентов

Текст: Татьяна Карабут
Достойный урожай зерновых в этом году удастся собрать в том числе и благодаря увеличению объемов внесения удобрений, считает первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
Фото: Виктор Драчев/ТАСС Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Фото: Виктор Драчев/ТАСС

В этом году была поставлена задача нарастить объемы внесения на 20 процентов, и эта задача была выполнена - дополнительно 400 тыс. тонн удобрений поступило на поля, сообщил он в ходе Всероссийского дня поля. В 2021 году такие темпы сохранятся, считает замминистра.

Фото: iStock
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По его мнению, этому способствуют меры поддержки со стороны государства - в первую очередь льготные кредиты, а также работа российских производителей минудобрений по увеличению доли производства жидких комплексных минеральных удобрений. Они эффективно используются на слабых и засушливых землях, что особенно актуально в этом сезоне.

В 2020 году российские производители минеральных удобрений уже поставили российским аграриям 2,54 млн тонн минеральных удобрений (в действующем веществе), обеспечив таким образом 67 процентов от прогнозной потребности российских аграриев на этот год, сообщил член правления Российской ассоциации производителей удобрений Сергей Пронин, присутствовавший на пленарном совещании Всероссийского дня поля.

По итогам этого года Минсельхоз ожидает, что потребление удобрений в России вырастет на 8,5 процента - до 3,8 млн тонн.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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